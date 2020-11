Ile Maurice: Covid-19 - De «sérieuses lacunes», disent des membres d'équipage de MK

Le protocole sanitaire pour minimiser les risques de contamination au Covid-19 concernant les pilotes et les membres du Personnel navigant commercial (PNC) d'Air Mauritius (MK) présente de sérieuses lacunes. C'est ce dont témoignent des pilotes et d'autres membres d'équipage à l'express, sous le couvert de l'anonymat par peur de représailles.

D'abord, ils confient que pour minimiser le contact avec le «Cabin Crew» qui sert les passagers à bord des avions, des pilotes avaient choisi une équipe qui servirait le cockpit uniquement et qui donc n'aurait pas de contact avec les passagers. Mais le département des opérations du personnel navigant a fait savoir que cela ne sera pas possible. Le PNC qui peut être choisi pour servir le cockpit fera aussi le service en cabine. Ce qui augmente le risque de contamination dans le cockpit qui est un espace restreint.

« Un exemple: sur un vol Mk 015 (Paris - Maurice), le 'Cabin Crew' désigné pour servir le cockpit, attrape le Covid-19 d'un passager. Il contamine à son tour un pilote qui, lui, vole un des jours suivants avec un autre membre d'équipage sur un vol cargo Maurice-Bombay-Maurice. Comme les membres d'équipage des vols cargo ne sont pas soumis au confinement, le co-pilote contaminé circule partout à Maurice. On vous laisse déduire les problèmes...»

Ce n'est pas tout. Il est un fait confirmé par le ministre de la Santé Kailesh Jagutpal luimême au Parlement, mardi, que les pilotes et PNC vont en isolement pendant seulement sept jours, pendant lesquels ils peuvent aussi être appelés à faire d'autres vols aux côtés d'autres membres d'équipage. Ce qui, toujours selon nos interlocuteurs, augmente les risques de contamination croisée car le contrôle de santé durant leur confinement laisse à désirer .

Sans compter qu'à Paris, les membres d'équipage dans leur équipement de protection personnel marchent de l'avion jusqu'au train pour se rendre à leur hôtel en passant par un terminal et un train bondés de monde. Ce qui augmente les risques de contamination. Mais le facteur coût est également passé par là pour ne pas payer un bus dédié comme c'est le cas pour d'autres compagnies aériennes.

Ces membres d'équipage, qui constatent les forces et faiblesses sur le terrain, appellent à une meilleure communication entre la direction et les employés. Leur objectif est surtout d'aider MK et le pays en cette période de crise. Pour nos interlocuteurs, il est primordial que toutes les parties concernées, dont les membres d'équipage, se mettent autour d'une table et trouvent un protocole correct que tout le monde va suivre.

Ils proposent de «faire un 'Set' de 'Crew' voler pendant 'x' semaines tout en rentrant en quarantaine dans un endroit spécifique (le même pour les membres d'équipage), et après 'x' semaines de vols, quarantaine et tests PCR avant de rentrer chez eux et avoir 'y' semaines off. Un autre groupe prendrait leurs places pour 'x' semaines. Et ainsi de suite.» Mais cette option a été balayée d'un revers de main pour contraintes financières.

Zéro confinement

Une autre contradiction concerne une des conditions du département de l'aviation civile pour le permis d'opérer des vols cargo. Celle-ci stipule que MK doit s'assurer que les membres d'équipage et pilotes soient placés en quarantaine ou en isolement à leur retour. Toutefois, dans la pratique, ce n'est pas le cas car aucun des deux ne s'impose après les vols cargo. Zéro confinement, zéro quarantaine.

Pour finir, nos interlocuteurs trouvent très grave que des membres d'équipage ont été «punis» après avoir répondu honnêtement à un courriel de MK récemment. Des preneurs de décisions au sein de la compagnie aérienne nationale voulaient savoir si stewards, hôtesses et pilotes peuvent faire leur confinement chez eux. «Tous ceux qui ont répondu qu'ils ne pouvaient le faire chez eux ont été mis soit en congé sans solde soit uniquement sur les vols sur Rodrigues comme une punition.»