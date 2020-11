Egypte: Le pays aspire à continuer de renforcer ses relations étroites avec le Koweït

L'Egypte aspire à continuer de renforcer ses relations étroites avec le Koweït et d'accroître sa pénétration dans les domaines de la coopération bilatérale dans la période à venir en faveur des intérêts des deux pays et peuples, a déclaré dimanche le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukry.

"M. Choukry a affirmé l'appréciation de l'Egypte, direction, gouvernement et peuple, pour les positions de soutien du Koweït envers son pays durant les dernières années et pour le rôle estimable du défunt émir Cheikh Sabah Al-Ahmad dans le renforcement des relations bilatérales", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez dans un communiqué.

Pour sa part, l'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah a demandé à M. Choukry de transmettre ses salutations au président Al-Sissi, affirmant son aspiration à répondre à l'invitation le plus tôt possible.

Il a affirmé le rôle important que joue l'Egypte en tant que pilier de la sécurité et de la stabilité dans la région et le soutien du Koweït dans les mesures qu'elle adopte pour protéger ses intérêts et parvenir au développement économique et social escompté, soulignant l'importance de poursuivre la coordination et la consultation de haut niveau à la lumière des relations historiques et étroites liant les deux pays.