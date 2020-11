Egypte: Al-Sissi sur le chantier du projet de cité internationale de Jeux olympiques dans la Capitale administrative

Le président Abdel-Fattah Al-Sissi a inspecté aujourd'hui, samedi, un certain nombre de projets de construction et de sites dans la Nouvelle Capitale Administrative, y compris la cité internationale Égypte pour les Jeux Olympiques, qui est la plus grande ville de sports olympiques du Moyen-Orient.

La cité comprend un stade international d'une capacité de 90.000 spectateurs, deux salles couvertes d'une capacité de 15.000 et 8.000 spectateurs, et des complexes olympiques pour la natation, les activités équestres intégrales, le tennis et le squash.

La ville comprend également un hôpital médical sportif, un hôtel équipé pour accueillir des délégations sportives, ainsi que les installations administratives nécessaires pour accueillir de différents visiteurs.

La ville est un énorme ajout à l'infrastructure sportive internationale en Égypte et dans la région, permettant à l'Égypte d'accueillir et d'organiser de grandes compétitions et événements sportifs internationaux.