Egypte: L'ONU entérine une décision égyptienne sur la protection des droits des femmes et des filles contre le Covid-19

L'Assemblée générale de l'ONU a entériné samedi à l'unanimité une décision égyptienne sans précédente sur "la protection des droits des femmes et des filles contre les répercussions du coronavirus", et ce lors des travaux du 3e comité de l'Assemblée concerné par les droits de l'Homme, et les questions sociales, humanitaires et culturelles.

Selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, l'Égypte a réussi - grâce à la mission permanente auprès des Nations Unies à New York - à mobiliser le soutien dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies pour adopter le projet de résolution.

Le ministère, représenté par le secteur des droits de l'homme, avait élaboré un projet de résolution dans le cadre de la coordination et de la coopération avec le Conseil national de la femme (CNF) pour mettre en œuvre le document préparé par le Conseil sur la gestion des répercussions du coronavirus sur les besoins des femmes et des filles.

Et le ministère d'ajouter que ce document avait reçu de nombreux éloges internationaux lorsque la mission de l'Egypte auprès de l'ONU l'avait distribué aux missions des pays accrédités auprès des Nations Unies et des organisations onusiennes compétentes.

La décision met en lumière les besoins particuliers des femmes et des filles pendant la pandémie, aborde les répercussions économiques et sociales sur leurs droits et fournit une vision pratique sur la façon de renforcer la gestion nationale et internationale de ces répercussions.

Il s'agit également de renforcer les efforts nationaux et internationaux visant à atténuer les répercussions de la pandémie sur les femmes et les filles, en mettant en évidence leurs besoins particuliers pendant la période pandémique, en éliminant la violence à leur encontre et en leur fournissant les services sanitaires et sociaux nécessaires.