Egypte: La Fondation Kemet Boutros Ghali se concentre sur le développement de la coopération avec les pays africains

La ministre du Plan et du Développement économique Hala El-Said a affirmé samedi que la Fondation Kemet Boutros Ghali avait focalisé ses intérêts sur le développement de la coopération avec les pays africains, ainsi qu'avec de nombreuses organisations et autorités gouvernementales et non-gouvernementales, outre l'encouragement des chercheurs distingués dans les domaines de construction de la paix et du droit international.

Dans une allocution lors du forum annuel de la Fondation, qui coincide avec l'anniversaire du Dr Boutros Boutros-Ghali, le 14 novembre, la ministre a précisé que la Fondation avait tenu un colloque intitulé "l'Afrique, le panier alimentaire du monde" sur les initiatives visant à renforcer la coopération entre les pays africains dans divers domaines.

Mme El-Said a fait état des principes adoptés par la Fondation, lesquels sont focalisés sur les valeurs du dialogue, la construction de la paix, la diversité culturelle et la croyance en l'importance de la science et de la recherche scientifique pour la réalisation de ces objectifs.

Elle a dit que les activités et les axes de travail de la Fondation reflétaient ces valeurs, notamment en ce qui concerne l'encouragement des créateurs, la coopération entre les pays africains, la sensibilisation aux droits de l'homme et le droit de tous au développement et à une vie digne.

Et la ministre de valoriser les efforts de la Fondation qui, selon elle, représente une expression de fierté envers les efforts du Dr Boutros Ghali et son dévouement exceptionnel aux problèmes de sa patrie et de l'humanité, et que la caractéristique la plus importante de cette démarche est l'effort sincère pour établir la paix et la compréhension, et approuver les droits culturels sans discrimination.