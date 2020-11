Maroc: Les organes élus et chambres professionnelles de Dakhla-Oued Eddahab saluent la décision du Maroc d'agir à Guergarate

Dakhla — Les présidents et membres des conseils élus, des collectivités territoriales et des chambres professionnelles de la région de Dakhla-Oued Eddahab ont salué la décision du Maroc d'agir pour rouvrir le passage de Guergarate au Sahara marocain.

Réunis dimanche au Palais des congrès de Dakhla, des représentants des instances politiques et professionnelles locales ont exprimé leur "immense satisfaction quant à la réouverture du passage de Guerguerat, pour assurer la libre circulation des personnes et des biens à travers cet axe routier reliant le Royaume du Maroc à la République islamique de Mauritanie, après la situation de blocage générée par les agissements des mercenaires du +polisario+ et de leurs milices, depuis le 21 octobre 2020".

Dans un communiqué lu en leur nom par le président du Conseil régional, El Khattat Yanja, les participants à cette réunion ont loué l'opération sage et professionnelle menée par les Forces Armées Royales (FAR), dans le respect des attributions du Maroc, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale, en vue de sécuriser ce passage.

Ils ont en outre dénoncé les "provocations à répétition menées par les mercenaires du +polisario+, qui tentent de nuire à la paix africaine et mondiale, ainsi que de contrecarrer les efforts déployés par les Nations Unies pour trouver une solution politique consensuelle au différend régional artificiel autour du Sahara marocain".

A cet égard, ils ont réaffirmé leur attachement inconditionnel à l'intégrité territoriale du Maroc et leur pleine adhésion à la voie démocratique choisie par le Royaume, tout en soulignant leur implication dans la concrétisation du modèle de développement des provinces du Sud, parrainé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ils ont aussi réitéré leur attachement au glorieux Trône alaouite et leur mobilisation permanente derrière SM le Roi pour préserver l'intégrité territoriale du Royaume et maintenir la sécurité et la stabilité dans la région.