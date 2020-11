Congo-Kinshasa: Yves Bunkulu annonce la tenue du Salon International du tourisme en décembre prochain

Du 7 au 8 décembre prochain au Pullman Hôtel, il est prévu la tenue du premier Salon International du tourisme en RD. Congo, une nouveauté dans ce secteur qui prend de l'envol depuis l'avènement de M. Yves Bunkulu Zola à la tête de ce Ministère au sein du Gouvernement Ilunga Ilunkamba.

C'est ce qu'a été annoncé hier, dimanche 15 novembre 2020, dans la salle de spectacle de l'espace ShwoBuzz, par le Ministre du Tourisme en République Démocratique du Congo. Marquant d'office la première grande activité dans ce secteur national, ce Salon International du Tourisme sera suivi d'une Foire Touristique, d'une Conférence nationale du Tourisme et d'un Forum portant sur le Tourisme national, s'il faut se fier aux 4 grandes activités retenues dans le plan directeur de 10 ans élaboré pour la relance et la promotion de ce secteur. L'objectif majeur poursuivi par le Salon International du Tourisme serait, a affirmé Yves Bunkulu, de promouvoir la destination de la RD. Congo, de réfléchir et d'échanger sur la valorisation et l'accessibilité de l'offre touristique pour en dégager les opportunités d'affaires qui se présentent à l'échelon national. Prévu en deux journées successives, il connaîtra les interventions d'experts de divers horizons et de diverses compétences.

Subdivisées en quatre panels, les thématiques retenues à ce Salon International du Tourisme sont, entre autres, le développement et la promotion du tourisme domestique, le tourisme - la numérisation - standards (normes), tourisme - investissement - risques - secteur opérationnel et, en conclusion, l'accessibilité au territoire, sécurité et protection des touristes.

Tous les experts piochés pour y intervenir ont été classés d'après quatre grandes catégories à savoir, la promotion touristique, le développement de l'activité touristique, la valorisation et la préservation du patrimoine, la conservation de la nature et environnement.

Avancées significatives dans le tourisme congolais

Yves Bunkulu a fait savoir, en synergie de travail avec son équipe d'experts, que des objectifs avaient été fixés et sont graduellement réalisés pour le redressement et la relance du secteur touristique, dès la prise de ses fonctions en tant que Ministre.

Il s'agit de la normalisation du secteur touristique par l'amélioration de gouvernance, l'élaboration d'un plan directeur de 10 ans afin de positionner la RD. Congo parmi les dix meilleures destinations touristiques africaines, la valorisation de la promotion et de l'entrepreneuriat et la relance du tourisme scolaire qui a débouché, signale-t-il, à une décision interministérielle (EPSP, Formation Professionnelle et Tourisme) et applicable dans les prochains jours.

Dans le même ordre d'idées, le Ministre du Tourisme a souligné une série de démarches entreprises avec l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) qui ont délégué une équipe d'experts internationaux afin d'accompagner la RDC dans la formulation de sa politique nationale et stratégique. Par ailleurs, a-t-il poursuivi, le pays sera doté d'une politique nationale et stratégique en date du 14 décembre prochain, ce qui sera une première en vigueur.

Le tourisme, une mine d'or à exploiter

Dans son discours prononcé devant la presse congolaise présente à l'annonce du prochain Salon, Yves Bunkulu a promis l'élaboration d'un plan directeur de 10 ans qui devra positionner la RDC au Top 10 de meilleures destinations touristiques africaines.

A la mesure où ce projet sera concrétisé, il deviendra possible d'accroître le parc hôtelier par l'implantation d'une trentaine d'hôtels au standing de trois à cinq étoiles, d'augmenter le nombre de touristes à un statistique de 10 millions d'ici 2030, de générer près de 28 à 30 milliards USD au Trésor Congolais et de créer entre 200.000 à 500.000 emplois dans le secteur du tourisme.