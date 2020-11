Congo-Kinshasa: Budget 2019 - Explosion des Frais de fonctionnement de la Présidence !

La loi portant reddition des comptes du Budget 2019 a donné lieu à l'Assemblée Nationale à des commentaires souvent enflammés et passionnés de la part des députés nationaux.

Un des sujets les plus discutés était un dépassement constaté dans les comptes se rapportant à la présidence de la République qui, dans certaines rubriques dépassaient 1400%. Globalement, les comptes afférents aux services de la Présidence atteignaient les 307%. Ce qui fit ironiser certains députés très critiques à l'égard du Président de la République : "J'ai à mon actif trois législatures. Un tel dépassement, c'est du jamais vu».

Le Député Fidèle Likinda, intervenant dans les médias, en déplorant la boulimie budgétaire de la Présidence après le rapport de la reddition des comptes du budget 2019, a même exigé la mise sur pied d'une commission d'enquête pour savoir quelles sont les raisons de ces dépassements.

Pour un autre député, Monsieur Kabuya a eu tort de s'en prendre au Ministre des Finances livré en pâture. «Le Ministre a sauvé l'incompétence, à cause de la coalition, en ceci qu'il a mis dans des comptes fourre-tout des graves dérapages financières».

Il n'a pas fallu plus que cela pour susciter la combattivité du Conseiller du Chef de l'Etat en matières économiques, M. Marcellin Bilomba, qui est monté au créneau pour dénoncer ces propos tendancieux prononcés dans le but de monter l'opinion contre le Président de la République, et suscité par un rapport qui n'a pas suivi tous les méandres imposés par loi LOFIP qui exige que le rapport puisse être traité d'abord par la Cour des comptes pour qu'il puisse être avalisé avant son dépôt à l'Assemblée Nationale.

Pour Marcellin Bilomba, le dépassement de la Présidence provient essentiellement du fait que le salaire de l'ancien Président Honoraire de la République est pris en charge par la Présidence de la République. Et ce sont des sommes exorbitantes. Non seulement cela, mais l'ancien Président de la République a une garde qui est estimée à 2500 hommes qui sont également à charge de la Présidence de la République.

Pour le Conseiller Bilomba, le dépassement de 1400% provient de la colonne réservée aux voyages du Chef de l'Etat qui n'a pas de jet et qui durant des nombreux voyages utiles à la République qu'il a effectués durant la première année de son mandat devait affréter un avion. Ce qui a gonflé cette rubrique de manière significative. Pour Lui, « Le Ministre des Finances veut manipuler l'opinion. Ce sont des faux chiffres qui ne veulent rien dire. Il a pêché par excédent des contre-vérités. Il devait se rassurer que la Direction des Redditions des Comptes puissent faire le Travail avec toutes les Institutions de l'Etat. Ce Rapport a été fait à dessein ».

Cette sortie de Marcellin Bilomba montre jusqu'à quel point la suspicion entre les membres de la coalition a envenimé même les rapports entre technocrates travaillant dans les deux camps qui se laissent gagner facilement par la passion, au lieu de privilégier des relations dépassionnées de travail qui devaient crédibiliser leur expertise dans le domaine des Finances Publiques.

Il reste que les précisions données par Marcellin Bilomba expliquent peut-être le dépassement actuel des prévisions budgétaires mais pas certaines observations des analystes qui constatent que le nombre des Conseillers à la Présidence a explosé, donnant l'impression que c'est un gouvernement parallèle que le Président de la République a mis en place pour contourner le Gouvernement officiel.

En définitive, la coalition fonctionnait comme une cohabitation et non une coalition. Ce qui explique tous ces dérapages et c'est une situation qui appelle à une rapide requalification de termes de la Coalition, si elle doit continuer à exister. Le spectacle donné jusqu'à présent est déplorable. Aucun comportement dépassionné et responsable n'a été jusqu'ici primé par la Presse dans les deux camps.