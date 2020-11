Cote d'Ivoire: Bouaké/Autonomisation de la femme - La Fondation Koly Adjo installe sa section locale

La Fondation Koly Adjo a initié une caravane de sensibilisation des femmes sur la paix et la cohésion sociale depuis quelques jours dans plusieurs villages. Le samedi 14 novembre 2020, cette fondation a marqué une escale à Bouaké pour installer sa section locale.

La période postélectorale émaillée par des scènes de violences a eu un impact considérable sur le tissu socioéconomique dans diverses localités de la Côte d'Ivoire.

A Bouaké, plusieurs femmes évoluant dans le commerce et autres secteurs informels ont payé un lourd tribut.

C'est dans ce contexte que Mlle Atsé Akissi Alice, présidente de la Fondation Koly Adjo oeuvrant pour l'autonomisation voire le bien-être social de la femme et de l'enfant a décidé d'apporter sa contribution dans la dynamique de paix et de cohésion sociale.

Depuis le mercredi 11 novembre 2020, la présidente de cette fondation parcourt villages et hameaux de la région pour non seulement s'enquérir des difficultés et efforts consentis par les femmes rurales durant cette période trouble.

Des sous-préfectures de Diabo à Botro en passant par celles de Languibonou et Bodokro, Alice Atsé était au contact avec celles qu'elle qualifie comme ses " mamans".

Le clou de son périple a été consacré ce samedi 14 novembre 2020 par la cérémonie d'installation du bureau local de son organisation suivie de l'investiture de la présidente régionale.

A cette occasion plus de 400 femmes venues des différentes localités du Gbèkè ont ensemble communié avec leur fille qui dit être venue pour leur apporter un message après la période tumultueuse qui a précédé les élections.

« Notre organisation la fondation Koly Adjo ne fait pas de politique. Notre mission en tant que fille de la région est de vous aider, vous accompagner afin que vous vous preniez en charge », a souligné Alice Atsé.

Elle a encouragé les femmes à aimer ce qu'elles font pour leur propre épanouissement ainsi que celui de leur famille.

Saluant la mobilisation des femmes à cette rencontre, la présidente de la fondation Koly Adjo a dit son engagement à rester au côté des celles-ci et être un garant pour la recherche de financement auprès des micro crédit.

C'est pourquoi d'ailleurs, elle a salué le projet du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci ) mis en place par la première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, un fonds de 200 millions de francs CFA au profit des femmes du Gbeke pour le financement de leurs activités génératrices de revenus.

Poursuivant, Alice Atsé a exhorté ses « Mamans » à être des vecteurs et des modèles de paix dans leur entourage.

« On peut ne pas avoir la même vision ,on peut ne pas être de la même appartenance ethnique mais nous devons vivre ensemble . Que nos différences soient une source de richesse pour nous permettre d'atteindre nos objectifs », a instruit Alice Atsé.

Le sous-préfet centrale de Bouaké, Mme Bamba Fatoumata épouse Koné, a au nom du préfet salué l'initiative de la fondation Koly Adjo qui met la femme au premier rang de la politique économique du pays.

Elle a encouragé les femmes à saisir l'opportunité qu'offre la première Dame de Côte d'Ivoire en cette fin d'année à recourir aux fonds de 200 millions de francs pour bénéficier de crédits.

« La période des fêtes de fin d'année, plus qu'une fête c'est aussi une traite pour les nombreux commerçants.

Allez constituer vos dossiers pour avoir des crédits. Je vous demande aussi de bien utiliser ces fonds pour fructifier vos activités et rembourser pour permettre à vos sœurs d'en bénéficier », a exhorté le sous-préfet centrale de Bouaké.

Mme Ouattara Thérèse, investit présidente locale de la fondation Koly Adjo et son bureau nouvellement installés ont reçu de la part de la présidente de la fondation Koly Adjo, leur marraine une enveloppe de 500.000 F pour leur permettre de bien s'organiser.

Créée, il y a seulement quelques mois, la fondation Koly Adjo revendique à ce jour plus 5000 milles membres à travers la Côte d'Ivoire.

Distribution de kits scolaires aux enfants vulnérables, formation des femmes en leadership et à l'entrepreneuriat à partir de zéro francs, encadrement, suivi et évaluation dans le processus de financement des activités génératrices de revenus des femmes sont quelques actions déjà menées par cette organisation dans plusieurs villages et villes de la région de Gbèkè.