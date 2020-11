Sénégal: Place du souvenir africain - Un rôle central à jouer dans l'éducation et la préservation de la mémoire

Face à la crise multiforme caractérisant l'époque, la Place du souvenir africain entend jouer un rôle fondamental dans l'éveil des consciences à travers l'éducation à la paix et à la citoyenneté ainsi que la préservation de la mémoire collective.

La Place du souvenir africain, «conçue comme une sorte de rempart contre l'oubli par la jeunesse en particulier, des figures emblématiques de leur histoire», s'engage à jouer un fondamental dans l'éducation à la paix et à la citoyenneté ainsi qu'à la préservation de la mémoire collective.

L'atelier d'élaboration de son projet scientifique, tenu, hier, dans ses locaux, s'inscrit dans cette dynamique de valorisation de la culture du Sénégal et de l'Afrique de façon générale et de la promotion du panafricanisme.

Il s'agit d'une manière de «ressortir des contenus en rapport avec les missions» de structure culturelle publique. Mais également en faisant en sorte qu'elle aide à façonner un type de citoyen à mesure d'affronter les défis du présent et du futur.

Pour l'administratrice de la Place du souvenir, Ngakane Gningue, c'est l'occasion de rendre opérationnelle la mission commémorative de cet espace panafricain.

C'est pourquoi, ajoute-t-elle, l'éducation en tant que mamelle de la culture y sera fondamentale. La classification stratégique de l'ensemble des activités va permettre de mieux valoriser ce lieu.

Le directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, Demba Faye, a rappelé que la culture et la communication doivent contribuer au développement intégral.

Synergie

Selon lui, la Place du souvenir africain a un rôle à jouer dans la synergie des composantes du département.

Cet atelier de deux jours s'inscrit dans un contexte où les «politiques culturelles nationales, indispensables pour gérer les conséquences de la mondialisation, ne pourront être efficaces que si des entités géoculturelles s'instituent comme aires d'interactions culturelles privilégiées».

La politique sectorielle du ministère de la Culture et de la Communication cherche à «développer les capacités de la culture et de la communication à contribuer fortement au développement économique et social et à la cohésion nationale par la promotion de la diversité culturelle, de la paix et de la démocratie».

L'atelier d'élaboration du projet scientifique de la Place du souvenir africain regroupe des professionnels de la culture et des professeurs d'université et des experts, permet l'identification et l'intégration de tous les éléments devant concourir à l'élaboration du rapport diagnostic et à parvenir à la formulation des axes de ce projet scientifique.

À l'image de certaines infrastructures culturelles comme le Monument de la Renaissance africaine et le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose, la Place du souvenir continue de souffrir de l'absence d'un statut juridique.

Ce qui, selon son administratrice, Mme Gningue, constitue un frein à son bon fonctionnement et à son autonomie.

Elle a plaidé pour l'allocation d'un budget d'investissement, lequel va permettre, entre autres, de travailler au renforcement des capacités du personnel, à la réhabilitation de l'espace et à la mise en place d'équipements numériques.