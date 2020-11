Sénégal: Un secteur industriel en quête de renouveau

Le tissu industriel sénégalais n'est pas au mieux. Le mal dont il souffre ne date pas d'aujourd'hui. Les remèdes proposés ont juste soulagé un secteur en déliquescence sans vraiment arriver à le guérir. Icotaf, Sotiba, Siplast, Cafal, Seneplast, etc., ont tous mis la clé sous le paillasson.

Exportation pour l'essentiel des matières premières et importation des biens manufacturés pour la consommation, c'est la situation que vivent le Sénégal et l'Afrique de manière générale. Cela donne peu de perspectives pour l'emploi des jeunes.

Faut-il le rappeler, c'est le secteur secondaire, donc industriel, qui crée de la valeur et des emplois pérennes. Au mois de février dernier, lors d'une conférence à Dakar, l'économiste togolais Kako Nubukpo le rappelait fort à propos.

Il s'inquiétait de la platitude du secteur industriel africain dont la contribution au Pib est inférieure à 20 % non sans relever que la part de la transformation des matières premières en Afrique sur les 50 dernières années avait régressé.

Dans un document interne du ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes industries, il est reconnu que les politiques industrielles, conçues depuis les années 1980 dans le but d'améliorer la présence du Sénégal sur les marchés, n'ont pas donné les résultats escomptés.

« Ces tentatives, marquées par une privatisation de l'essentiel de notre tissu industriel et une faiblesse de l'accompagnement, ont donné des résultats mitigés », lit-on dans le document.

En 2001, la politique de redéploiement industriel mis en place (une nouvelle vision du développement industriel traduite dans le Plan Sénégal émergent et adoptée en 2014), était censée faire accroître la contribution du secteur industriel au Pib de 16 % en 2004 à 25 % en 2020.

Mais, en 2013, la part du secteur industriel dans le Pib a été d'environ 11 %, selon l'étude sur « l'État des lieux du secteur industriel du Sénégal » couvrant la période de 2009 à 2013 et commanditée par le ministère en charge de l'Industrie et réalisée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) en 2015. Pour dire que l'objectif n'a pas été atteint.

Le processus d'actualisation de la politique industrielle du Sénégal qui tient compte de la future exploitation pétrolière et gazière vise justement à renverser la tendance.