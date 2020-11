Congo-Kinshasa: Gouvernement - Le projet de loi de finances 2021 jugé recevable à l'Assemblée nationale

Présenté vendredi 14 novembre 2020 à l'Assemblée Nationale, par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le projet de loi de finances exercice 2021, estimé à 14.235,2 milliards de FC, soit 6,9 milliards de dollars américains, a été jugé recevable.

Par rapport au budget de l'exercice 2020, chiffré à 18.545,2 milliards de FC, il se dégage un taux de régression de 23,2%. Plusieurs projets sont envisagés pour l'année prochaine. Parmi lesquels, la réforme sécuritaire, la construction des routes, le développement urbain, les pistes rurales, l'eau potable et l'assainissement du milieu, la réhabilitation des ports et aéroports. Selon le chef de l'Exécutif central, ce projet s'inscrit dans l'optique de la poursuite de la mise en œuvre du Programme de son Gouvernement, et intègre les mesures fixées dans le Programme Multisectoriel d'Urgence d'Atténuation des Impacts de la Covid-19, mise en place en mai dernier.

Ce Programme d'Urgence s'articule principalement autour de la riposte, la surveillance à la COVID-19 et le renforcement du système de santé à travers un projet plus global et plus efficace de prise en charge de cette maladie, du soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie ; mais aussi de l'atténuation des risques et le soutien aux populations grâce aux mesures et actions susceptibles de répondre aux besoins minimums de la population pendant la crise.

Aussi, ce projet se fonde sur la reprise de la croissance économique mondiale imputable, aussi bien à la diminution des effets de la pandémie qu'à la mise en œuvre des plans de relance adoptés par différents gouvernements du monde.

Le Premier Ministre Ilunga a noté en termes de perspectives, que les estimations du Fonds Monétaire International font état d'un possible relèvement de l'activité économique mondiale à un taux de 5,4% en 2021, dans l'hypothèse d'une hausse progressive de la consommation et de l'investissement sous l'effet de réponses adéquates et concertées des gouvernements pour la maîtrise de la pandémie de Covid-19.

En ce qui concerne la RDC, le projet de loi de finances 2021 intègre l'hypothèse d'une reprise de la production minière consécutive à l'embellie des cours des produits d'exportation ainsi que l'assurance d'une bonne coordination des politiques monétaire et budgétaire, en vue de la maîtrise de l'inflation et l'accroissement des investissements publics, a déclaré le PM Ilunga.

Sur le plan national, a-t-il souligné, les experts projettent un taux de croissance de 3,2% en 2021, tributaire principalement du relèvement de la production minière consécutive à une bonne évolution des cours des matières premières.

Notons qu'au cours de ce cette plénière consacrée à l'adoption du projet de budget exercice 2021, les élus du peuple qui ont suivi avec attention le Chef du Gouvernement central, ont ensuite soulevé plusieurs questions. Dans sa réplique, le Premier Ministre a répondu aux préoccupations des députés nationaux. A la suite de cet examen, le projet de budget 2021 a été déclaré recevable, et envoyé à la Commission Economie et Finance (ECOFIN) de l'Assemblée Nationale. Cependant, le chef du Gouvernement a justifié le dépôt tardif de ce projet de loi qui devait intervenir le 15 septembre, tel que prescrit par la Constitution, d'abord par le simple fait qu'il a fallu préparer et soumettre à l'approbation de la Représentation Nationale le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2020, à la suite de l'incidence négative exercée par la pandémie à Covid-19 sur le niveau de réalisation des recettes.

Ensuite, en raisons des discussions menées par le Gouvernement jusqu'en octobre avec le Fonds monétaire international dans la perspective de la conclusion d'un programme économique triennal 2021-2023.