Cote d'Ivoire: Eléphants - Haller, Boly et Kalpi convaincants

Ils étaient attendus par le public sportif ivoirien, les nouveaux venus de la sélection ont bien débuté. Willy Boly est le seul à avoir débuté comme titulaire. Le défenseur de Wolverhampton a constitué le 3e élément de la défense de base à trois avec Simon Déli (au centre) et Serge Aurier.

Willy Boly a fait parler sa puissance face aux attaquants malgache. Le joueur a été à l'aise dans cette position où il a, à plusieurs reprises, colmaté les brèches laissées par Maxwel Cornet après une action offensive. Le joueur de Wolverhampton a surtout impressionné par son calme et ses relances.

Il est au départ du deuxième but de la Côte d'Ivoire où après avoir récupéré le ballon en défense, il a envoyé une longue ouverture pour Sébastien Haller.

Une intégration réussie pour Willy Boly même si dans le placement il y a eu quelques incompréhensions notamment sur le but Malgache où l'attaquant était libre de tout marquage au moment où il recevait le ballon.

En attaquant, Sébastien Haller a, lui, débuté sur le banc. Mais le joueur de West Ham a su saisir sa chance après son entrée en jeu à la 23e minute suite à une blessure de Jonathan Kodjia. Son jeu en pivot et sa puissance athlétique ont énormément gêné le bastion défensif des Barea.

Haller a également apporté un peu plus d'animation au jeu offensif des Éléphants grâce à ses multiples appels de balle.

Opportuniste, le joueur s'est offert quelques brèches dans la défense adverse mais l'état de la pelouse lui a fait perdre quelques balles sur un déséquilibre.

Mais le joueur ne ratera pas sa plus nette occasion de but à la 54e sur une passe décisive de Max Gradel. C'est d'ailleurs le joueur de West Ham qui sert au départ Gradel sur une déviation de la tête avant de rapidement se positionner dans l'axe du but.

Un enchaînement digne d'un véritable chasseur de but. Une intégration réussie que le joueur de West Ham apprécie à sa juste valeur. « Aujourd'hui, je ne peux qu'être fier et honoré d'avoir marqué mon premier but sur ma première sélection.

On a un super groupe avec des joueurs de qualité et de bons mecs dans les vestiaires. Je suis content d'avoir pu me bagarrer avec eux aujourd'hui et d'avoir pris les 3 points.

Si j'ai pu marquer aujourd'hui c'est avec l'aide de tout le monde. Je suis très content et on va savourer ces 3 points ce soir et repartir au boulot pour le prochain match », a commenté le nouvel attaquant des Éléphants.

Les impressions générales sont très bonnes. Observateurs sportifs et hommes de médias sont unanimes pour dire que c'est une bonne pioche pour les Éléphants. Mais il faut éviter de tomber dans l'euphorie et laisser le joueur garder la tête sur les épaules.

Bonne impression également pour l'ancien latéral gauche de l'Asec mimosa, Ouattara Kalpi. Entré seulement à 12 minutes de la fin de la rencontre à la place de Maxwel Cornet, il s'est très bien défendu avec deux ou trois interventions promptes sur ses adversaires.

Une belle entrée qui devait mettre en confiance ce jeune joueur qui vient d'entamer une aventure professionnelle en Suède.