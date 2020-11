Afrique: Elim CAN 2021 - Le Burundi bat la Mauritanie et se relance

Grâce à un doublé de Saïdi Ntibazonkiza et un but de Youssouf Ndayishimiye, le Burundi a battu la Mauritanie (3-1) ce dimanche et obtenu sa première victoire dans les éliminatoires de la CAN 2021.

Le Burundi, dernier du groupe E avec 1 unité, accueillait la Mauritanie, deuxième avec 5 points. Et dans cette rencontre, les Hirondelles ont été meilleures que les Mourabitounes (3-1).

Et la Mauritanie a vite vu que ces Hirondelles étaient déterminées. Les Burundais n'ont pas traîné pour porter l'estocade une première fois. À la conclusion d'une belle action collective, Saïdi Ntibazonkiza a hérité du ballon dans la surface de réparation et ouvert le score (6e). Lors de la 3e journée, l'attaquant avait déjà trouvé la faille contre cette même sélection à l'extérieur (1-1).

Après l'ouverture du score très rapide signée Ntibazonkiza (6e, 1-0), Amadou a égalisé pour les visiteurs (27e, 1-1). Mais dans le second acte, Ndayishimiye (46e, 2-1) et Ntibazonkiza pour le doublé (55e) ont offert la victoire au Burundi, qui passe troisième et revient à un point de son adversaire du jour.

Avec un point pris sur les deux derniers matchs, les Mauritaniens sont en revanche les grands perdants de cette fenêtre de novembre dans ce groupe E.