Afrique: Transfert - Zied Boughattas a la cote en Egypte

Après avoir marqué de son empreinte son passage à l'Etoile du Sahel, Zied Boughattas va prendre la direction du championnat égyptien. Mais pour quel club ? C'est la grande interrogation.

Dans une intervention sur le média Essahafa, Boughattas a confirmé qu'il jouera bientôt dans le championnat égyptien. Sans toutefois dévoiler le nom du club qui l'a enrolé après son aventure à l'Etoile Sportive du Sahel.

« J'ai choisi de jouer en Premier League égyptienne pour de nombreuses raisons car les performances tactiques s'améliorent toujours et il n'y a pas non plus de comparaison entre l'Egypte et la Tunisie en termes d'investissements dans le football. J'ai rencontré Ali Maaloul [joueur d'Al Ahly] qui m'a encouragé à aller en Égypte et a insisté sur le fait que l'environnement est adapté aux joueurs tunisiens. J'ai actuellement trois offres d'Egypte, à savoir Smouha, l'ENPPI et Ceramica Cleopatra, et j'annoncerai ma décision finale dans les prochaines heures», a-t-il révélé.

Agé de 29 ans, le défenseur international tunisien Zied Boughattas va découvrir le championnat égyptien cette saison. Selon les informations du média Assirih, le joueur va s'engager avec l'ENPPI.