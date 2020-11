Afrique: Elim CAN 2021 - La RDC « n'est pas d'os au mur », selon Christopher Oualembo

La RD Congo a été tenue en échec 0-0 par l'Angola à Kinshasa, dans le groupe D des qualifications pour la CAN 2021. Après trois journées, les Léopards de RDC n'ont pris que trois points.

Troisième match nul pour la RDC en autant de rencontres de qualifications pour la CAN 2021. Après un 0-0 face au Gabon et un 2-2 en Gambie, les Léopards ont été tenus en échec par l'Angola 0-0. Troisièmes du groupe D, les Congolais ont besoin de gagner à Luanda le 17 novembre s'ils ne veulent pas laisser filer le Gabon et/ou la Gambie, au classement.

Christopher Oualembo, un des assistants du sélectionneur de la RDC, est revenu sur le résultat décevant des fauves congolais lors d'un live sur Facebook avec le journaliste Patrick Lubwika. L'ancien défenseur de la RDC croît que rien n'est perdu.

« Ce n'est pas une pression mais plus l'obligation de gagner. Sur le travail en général, on va continuer ce qu'on a fait de bien et corriger ce qui n'a pas fonctionné. Tant qu'il y a du temps, il y a de l'espoir, » a-t-il affirmé.

A propos du résultat, Christopher Oualembo affirme que l'équipe de la RDC n'est pas encore « dos au mur » malgré ses trois matchs nuls dans la course à la qualification à la CAN. « Je pense qu'on n'est pas d'os au mur, on a encore beaucoup de temps. Il reste trois matchs et tout reste à jouer. On n'a pas perdu de match, on n'est pas loin encore. »

Les Léopards comptent trois ponts sur les neuf possible, ils ont marqué deux buts à l'extérieur et aucun à Kinshasa. « On est juste à un point derrière le deuxième, si on s'inquiète maintenant c'est compliqué pour continuer la compétition. Il faut rester lucide et se dire qu'il reste beaucoup de temps et surtout d'opportunité. Ça va commencer déjà mardi. »