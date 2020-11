Afrique: Léopards - N'sengi Biembe joue visiblement sa dernière chance ce mardi à Luanda

Le match des Léopards de la RDC contre les Palancas Negras de l'Angola de ce mardi, au stade du 11 novembre, à Luanda, en Angola, pourrait être le tout dernier de Christian N'sengi Biembe Seko Seko à la tête de cette sélection en cas d'un énième résultat non satisfaisant.

En tout cas, le successeur de Jean-Florent Ibenge ne se retrouve pas depuis qu'il a pris la relève des affaires il y a plus d'une année, ne concédant que des défaites et des matches nuls, sans aucune victoire en 7 matches.

Les Congolaises et Congolais ont assisté samedi 14 novembre, à un match nul de trop 0-0, au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant les Angolais, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021.

Le coach Christian N'sengi Biembe et ses hommes n'ont pas fait de miracle devant les Palancas Negras de Pedro Gonçalves, malgré la présence du Premier sportif congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la tribune.

Dans un match pourtant très capital amplement disputé, les Léopards comme encore et toujours, n'ont pu faire mieux qu'un nul blanc 0-0. C'est le deuxième nul de score vierge 0-0 à domicile dans ces éliminatoires après celui contre le Gabon à la première journée. Une mauvaise prestation qui place pour l'instant, le pays des Léopards en ballotage dans cette course de qualification à la prochaine CAN.

Tâtonnement dans l'alignement des joueurs

Pour ce match contre l'Angola, N'sengi Biembe a aligné une équipé composée de Joël Kiassumbwa comme gardiens de buts ; Marcel Tisserand et Chancel Mbemba Mangulu dans l'axe central de la défense, tandis côté latéraux, Djo Issama Mpeko et Glody Ngonda Muzinga.

Au milieu du terrain, deux récupérateurs : Merveille Bope Bokadi et Yannick Bangala Litombo, avec un seul milieu offensif : Samuel Moutoussamy. Et en attaque, Jordan Botaka et Neeskens Kebano dans les ailiers, et Joël Beya à la pointe.

Après la première mi-temps, pas grand-chose. Christian Nsengi a visiblement décidé de jouer le tout pour le tout, en faisant entrer simultanément Cédric Bakambu, Gaël Kakuta et Yannick Bolasié. L'effet s'est fait sentir avec notamment, l'apport de Kakuta et aussi les bonnes intentions de Bolasié obstiné par le bloc défensif des Angolais. Il y a eu de belles occasions de buts de part et d'autres. Ce qui laisse voir que le match retour ne sera pas aussi facile.

Le Gabon bat la Gambie 2-1

Dans l'autre match de ce groupe D, le Gabon a battu le Gambie 2-1, et a pris momentanément la tête au classement. Les hommes de Patrice Neveu ont marqué grâce à Denis Bouanga (6ème) et Aubameyang (55ème) avant que les Gambiens ne réduisent le score par Bubacarr Jobe (81ème). Une défaite de la Gambie qui a laissé la voie libre aux Léopards de bien repartir, mais hélas.

Après le Gabon qui domine avec (7points), la Gambie vient à la deuxième position avec (4 points), suivi de la RDC troisième avec (3 points), et l'Angola bon dernier avec (1 point).

L'enjeu du match retour contre l'Angola

C'est un match que les Léopards doivent impérativement gagner, pour se relancer au classement avant de négocier les deux dernières journées ; l'une à Libreville contre le Gabon, et l'autre à Kinshasa contre la Gambie.

Le match nul éloignerait carrément les Léopards de la qualification, n'en parlons pas d'une défaite qui sera sans doute, une fatalité.

Ci-après les matches et les résultats

Mercredi 11 Novembre

-13h00 : Cap Vert - Rwanda 0-0

-16h00 : Guinée -Tchad 1-0

-16h00 : Mauritanie - Burundi 1-1

-16h00 : Sénégal - Guinée Bissau 2-0

-19h00 : Libye - Guinée E 2-3

-19h00 : Kenya - Comores 1-1

Jeudi 12 Novembre

-13h00 : Ouganda - Soudan du Sud 1-0

-16h00: Cameroun - Mozambique 4-1

-16h00: Congo - Eswatini 2-0

-16h00: Ghana - Soudan 2-0

-19h00: Burkina - Malawi 3-1

-19h00 : Algérie - Zimbabwe 3-1

-19h00 : Cote d'Ivoire - Madagascar 2-1

-19h00 : Gabon - Gambie 2-1

Vendredi 13 Novembre

-16h00 : Niger - Éthiopie 1-0

-16h00 : Nigeria - Sierra-Leone 4-4

-19h00 : Mali - Namibie 1-0

-19h00 : Tunisie - Tanzanie 1-0

-19h00 : Afrique du Sud - Sao Tomé Principe 2-0

-19h00 : Maroc - Centrafrique 4-1

-19h00 : Zambie - Botswana 2-1

Samedi 14 Novembre

-16h00 : Benin -Lesotho 1-0

-19h00 : RD Congo - Angola 0-0

-19h00 : Égypte - Togo 1-0

Dimanche 15 Novembre

-13h00 Burundi - Mauritanie

-16h00 Tchad - Guinée B

-19h00 Guinée E - Libye

Lundi 16 Novembre

-13h00 : Eswatini - Congo

-13h00 : Sao Tomé P - Afrique du Sud

-13h00 : Malawi - Burkina

-13h00 : Soudan du Sud - Ouganda

-13h00 : Zimbabwe - Algérie

-16h00 : Gambie - Gabon

-16h00 : Mozambique - Cameroun

-16h00 : Botswana - Zambie

Mardi 17 Novembre

-13h00: Éthiopie - Niger

-13h00: Lesotho - Benin

-13h00: Soudan - Ghana

-13h00: Rwanda - Cap Vert

-13h00: Madagascar - Cote d'Ivoire

-13h00: Centrafrique - Maroc

-16h00: Togo - Égypte

-16h00 : Angola - RD Congo

-16h00 : Sierra-Leone - Nigeria

-19h00 : Tanzanie - Tunisie

-19h00 : Namibie - Mali.