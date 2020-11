Cote d'Ivoire: Wédji Ped en studio pour un single pour la paix

Le lead vocal du mythique groupe « Les djinn's music » donne de la voix, pour la stabilité en Côte d'Ivoire.

« Par tous temps et en tous lieux, en faisant de notre mieux, annonçons le message de la paix. Nous avons tous, le devoir d'œuvrer pour une Côte d'Ivoire engagée pour la cause de la paix. Si nous ne sommes pas amis, ne soyons pas ennemis.

Donnons-nous l'accolade de la paix. Ce pays notre héritage, ce pays notre partage. Puissions-nous en faire un havre de paix pour les générations futures ». Ce sont là, les messages forts du récent single du lead vocal du mythique groupe musical « Les Djinn's music ».

En studio, à Abidjan où il était pour donner corps à son rêve d'une Côte d'Ivoire unie et réconciliée avec elle-même, Wédji Ped contribue à sa manière à l'organisation des activités marquant la journée du 15 novembre décrétée journée de la paix en Côte d'Ivoire.

Mais en marge de la journée de la paix, l'artiste ne manque pas de dire combien son œuvre arrive à point nommé, dans le contexte post-électoral actuel de la Côte d'Ivoire : « Pour moi, la rencontre entre le Président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié est un acte fort. C'est une très bonne chose.

A mon avis, cela marque le point de départ pour une réconciliation véritable après l'élection présidentielle de 2020.

Pour ma part, j'ai toujours chanté pour la paix, alors je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire dans cette dynamique actuelle impulsée par nos deux personnalités. Ce que je sais faire, c'est chanter. J'ai donc voulu chanter pour la paix », a-t-il confié.

Une volonté ainsi transcrite dans cette œuvre qui a pour titre : « La paix pour la Côte d'Ivoire avec Jésus ». Demandez à Ped pourquoi il invite à la paix, en se référant à Jésus dans un pays multiculturel.

Sa réponse est claire : « Je fais ma part, parce que dorénavant, je chante pour le Seigneur. Cela, après avoir chanté pour les autorités politiques, administratives et pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et depuis le 10 janvier 2015, je résolu à chanter pour le Seigneur Jésus ».

Toujours aussi jeune malgré le temps passé, Ped garde sa verve. Dans ce studio d'enregistrement où nous l'avons rencontré, il se sert de plusieurs citations bibliques pour donner de la voix.

Accompagnée de noms de plus jeunes artistes, son œuvre est actualisée avec des sonorités de la musique rap et un refrain qui appelle à la fraternité : « Pour la réconciliation, pour la paix dans notre nation, invoquons Jésus-Christ le Seigneur », a dit l'artiste, qui poursuit dans sa chanson : « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Que le Dieu de paix soit avec la Côte d'Ivoire. Amen ».

Aujourd'hui passionné pour les œuvres divines, l'artiste partage sa conviction : « Je voudrais inscrire cette chanson dans la vision de la paix en Côte d'Ivoire, parce que la recherche de la paix est une quête quotidienne.

La paix doit guider toutes nos actions en Côte d'Ivoire. C'est en cela que je reviens sur l'acte posé par le Président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. C'est un acte qui, pour moi, devrait apaiser les cœurs et permettre de changer la vision des populations.

C'est une volonté manifeste de trouver un compromis pour le bien des populations. Avec la paix, le développement sera possible ; le vivre ensemble sera possible et le pays pourra aller de l'avant. C'est cela, le sens de ce single », a fait savoir Wédji Ped.