Ile Maurice: Centre-de-Flacq - Un scrutin qui s'annonce serré

À Centre-de-Flacq, plus de 12 000 électeurs devront faire un choix difficile aux urnes face aux 50 candidats qui vont briguer les suffrages des habitants dimanche prochain. Cinq groupes se sont inscrits : Reform Nou Village, Mouvement socialiste de Flacq, Mouvement civique de Centre-de-Flacq, Parti La Flamme et le Groupement pour le progrès et continuité. Il y a également cinq candidats indépendants. À quelques jours des élections, les candidats s'activent sur le terrain. Rien n'est gagné pour l'instant...

L'équipe Ciseaux fait son entrée

Le parti Reform Nou Village fait peau neuve. C'est la première fois que les neuf candidats, dont l'âge oscille entre 19 ans et 70 ans, brigueront les suffrages à Centre-de-Flacq. Ils expliquent que ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi l'emblème Ciseaux. «Le symbole Ciseaux a été choisi parce que nous allons tout couper... les fiascos, les magouilles et les tractations illégales. Notre parti est synonyme de changement. Pendant 34 ans, le même parti a été au pouvoir. À présent, nous voulons apporter une nouvelle touche au développement de notre villag», avance Luchmeeparsad Harris, coleader du parti.

Les candidats

À 70 ans, Feizal Mohamudbucus est le doyen du parti. Il a travaillé dans la police pendant 34 ans. Il propose de renforcer le Law and Order à Centre-deFlacq. «Malheureusement, la drogue a pris de l'ampleur à Flacq. Il faut davantage assurer la sécurité des collégiens et des habitants. Pour cela, nous allons mettre en place une police de proximité.»

La plus jeune candidate, Nalveena Murugan, 19 ans, propose l'aménagement de bibliothèques pour les enfants défavorisés. «Nous allons aussi offrir l'Internet gratuit aux étudiants.»

Sylvana Prisca Zama et Ratna Narojee proposent une école de foot pour les jeunes. Elles comptent encadrer les jeunes, victimes de fléaux comme la drogue. D'ailleurs, Sylvana, qui est aussi coach de zumba, va en profiter pour encourager les jeunes à se tourner vers le sport. Sans oublier des activités pour les femmes au foyer afin de les aider à oublier leur stress quotidien.

Le manifeste électoral du parti tourne autour de 20 mesures prioritaires que les candidats mettront en œuvre en cas de victoire. Parmi elles, l'aménagement d'un complexe sportif dans plusieurs endroits sous la tutelle de Centre-de-Flacq ; la rénovation du jardin Sir Gaëtan Duval ; un service de voirie quotidien ; l'aménagement d'une piscine pour les habitants et la mise en place de navettes pour faciliter leur déplacement au dispensaire et à l'hôpital.

La RDA enlève les banderoles de l'équipe Ciseaux sans préavis

Alors que les candidats du parti Ciseaux s'activent pour leur campagne, des supporters les ont informés le mercredi 11 novembre, que la Road Developement Authority (RDA) avait enlevé leurs banderoles sur tous les panneaux de signalisation alors que ces oriflammes ne gênaient pas les usagers de la route. Un officier de la RDA a expliqué qu'il avait reçu l'ordre de retirer les oriflammes et pavillons. Les candidats, eux, affirment que c'est un proche du MSM qui est à la RDA qui en a donné l'ordre. Ils trouvent cela injuste.

L'ancien président du conseil de district pointé du doigt

Satiaprakash Bhunsee, président sortant du conseil de district de Flacq, est pointé du doigt par ses adversaires et des occupants d'étals au marché de Flacq. Pour cause, l'on allègue qu'il détient un étal au marché de Flacq. Toutefois, la table 666 qui est à son nom est sous-louée à d'autres marchands. Ses détracteurs qualifient cela d'abus de pouvoir. Pour sa part, le président sortant explique qu'il a obtenu cette table depuis plus de 30 ans alors que son père était commerçant. Il fait valoir qu'il paie la table numéro 666 et qu'il ne prend pas un sou pour la sous-louer. Toutefois, durant la semaine, des vidéos ont fait le tour de la toile. Un couple affirme payer une certaine somme au président du conseil pour sous-louer la table 666. Chose qu'il dément catégoriquement. D'autres commerçants ajoutent qu'ils n'ont toujours pas eu une table à leur nom. Ils doivent payer Rs 3 000 par mois pour sous-louer une table alors que celle-ci coûte Rs 1 000 au conseil de district.

Une odeur nauséabonde

À Flacq, les habitants ne portent pas de masque contre le Covid-19 mais surtout pour se protéger de cette odeur répugnante provenant d'une rivière au jardin Sir Gaëtan Duval. D'ailleurs, notre équipe en a fait le constat de visu. Les habitants du coin affirment que cette décharge provient des toilettes publiques se trouvant juste à l'arrière du conseil de district. «Rien n'a été fait pendant toutes ces années. C'est néfaste pour la santé», déplorent les habitants. Who cares?