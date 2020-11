Maroc: El-Guerguerat - Des associations chiliennes et argentines condamnent l'agression marocaine

Alger — Des associations chiliennes et argentines amies avec le peuple sahraoui ont fermement condamné la violation du Maroc du cessez-le feu dans la zone d'El-Guerguerat au Sud-ouest du Sahara occidental, où l'armée marocaine a mené vendredi une agression contre des civils sahraouis.

"Nous condamnons catégoriquement la violation unilatérale du cessez-le feu par la monarchie marocaine provoquée par son irruption militaire armée contre le peuple sahraoui dans la région d'El-Guerguerat", ont indiqué l'Association chilienne d'amitié avec la RASD et le Comité Argentin d'amitié avec le peuple sahraoui dans un communiqué conjoint.

Les responsables des deux associations ont condamné également "l'inaction de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (Minurso), sa complicité avec le Maroc et son éloignement de son seul objectif, à savoir la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental".

Les graves évènements qui se sont produits et qui ont motivé la légitime défense de l'armée sahraouie de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sous la direction du Front Polisario seront de "la seule responsabilité du Maroc", affirment les rédacteurs du communiqué, tout en reconnaissant le droit légitime du gouvernement et du peuple sahraoui à "la défense de leur territoire et de leurs citoyens".

A ce titre, les deux associations ont exigé "le retrait immédiat de la zone des forces d'occupation marocaines et le retour au respect des accords du cessez-le feu signé en 1991 et l'intervention urgente de l'ONU et de la Minurso dans la région pour faire respecter l'accord".

Les associations ont lancé enfin, dans leur communiqué, "un appel aux peuples du Chili et de l'Argentine, leurs institutions, les peuples et gouvernements progressistes d'Amérique Latine et des Caraibes", afin de rejeter activement la violation du cessez-le feu et l'agression marocaine contre le peuple sahraoui.

"Il est urgent de garantir la fin de l'agression marocaine et le respect des accords- du cessez-le feu et la tenue du referendum d'autodétermination du peuple sahraoui", conclu le communiqué.