Burkina Faso: Fonds de développement culturel et touristique - Les contours de l'appel à projet expliqués aux acteurs du Centre-sud

Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) a organisé, vendredi 13 novembre 2020, à Manga, une session d'information et de sensibilisation des opérateurs culturels du Centre-sud sur les lignes directrices dans le cadre de l'appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).

Les acteurs culturels de la région du Centre-sud sont désormais mieux informés des conditions de participation ainsi que des tenants et aboutissants de l'appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).

Ils ont bénéficié, en effet, d'une séance d'informations et de sensibilisation sur la question, le vendredi 13 novembre 2020 à Manga. Le responsable du guichet tourisme au FDCT, Issa Barry, a confié qu'il s'agit d'un programme s'étalant de 2020 à 2022 qui est cofinancé par l'Etat burkinabè et l'Union européenne en faveur des industries culturelles.

Les filières concernés sont le cinéma et l'audiovisuel, les arts de la scène, l'artisanat d'art et le design. Les acteurs de ces domaines dont les projets vont être retenus suivant, entre autres, l'impact, l'innovation et l'accès au marché national et/ou international, pourront bénéficier d'une subvention allant de 6,5 millions à 39 millions de francs CFA.

Le directeur de la troupe Sagaltaaba de Manga par ailleurs Trésor du Faso 2016, Nobila Athanase Kinda, s'est réjoui de l'opportunité offerte aux opérateurs culturels à travers la mise à disposition du fonds à leur endroit.

« J'apprécie positivement cette aide du ministère », a-t-il noté, tout en faisant remarquer que cela constitue une première pour le monde de la culture de bénéficier d'une subvention à la hauteur des montants sus-cités et sans remboursement.

« Je félicite le ministère et ses partenaires pour cette belle initiative et j'invite tous les acteurs du Centre-sud à saisir cette chance pour développer leurs activités », a fait savoir le directeur de la troupe Sagaltaaba.