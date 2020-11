Liberia: Ellen Johnson Sirleaf, la «Dame de fer» libérienne, est décédée

La président libérienne, Ellen Johnson Sirleaf est morte ce XXXXX à l'âge de XXXX des suites de XXXX. Ellen Johnson Sirleaf était la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un Etat africain.

Ellen Johnson Sirleaf est née le 29 octobre 1938 à Monrovia. Surnommée la « Dame de fer » pour sa droiture, son engagement d'opposante aux pouvoirs en place - d'aucuns parlent aussi avec respect, mais toujours avec une certaine crainte de son caractère « fort » -, Ellen Johnson Sirleaf est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un Etat africain. Nous sommes le 16 janvier 2006. Parcours hors du commun d'une femme atypique...

Ellen Johnson épouse à dix-sept ans John Sirleaf... Elle dit « oui » à John, pour le meilleur et pour le pire. Elle est jeune, éduquée et baigne dans un milieu aisé. Lui est plus âgé. Et surtout alcoolique et violent. Il passe parfois de la parole, de la menace aux actes : un beau jour, John déboule, hors de lui, au ministère des Finances où elle travaille et gifle Ellen. Le motif de l'époux ulcéré ? Madame rentre trop tard à la maison. Six ans plus tard, la coupe est pleine. Ellen donne le coup de pied de l'âne à John Sirleaf et demande le divorce. Le vieux mari vient alors de pointer une arme sur elle en présence de son fils. Ellen ne supporte plus cette vie, cette maltraitance... En 1961, Ellen Johnson Sirleaf retrouve sa liberté. Et entend voler dorénavant de ses propres ailes, en toute liberté.

Epouse mais aussi étudiante... Le mariage ne l'empêche pas en effet de passer du temps sur les bancs de la faculté. Elle vit alors en Amérique avec Monsieur Sirleaf et passe un baccalauréat ès sciences en comptabilité, puis un diplôme d'économie de l'université de Colorado et un master en administration publique de l'université Harvard, en 1971. Bosseuse, brillante et engagée : elle est alors membre de Alpha Kappa Alpha Sorority Incorporated, un mouvement à caractère social, conçu et porté par des femmes noires pour des femmes noires.

Entre prison et exil...

En 1972, elle rentre au gouvernement comme secrétaire d'Etat aux Finances. De 1979 à 1980, elle occupe le poste de ministre. 1980 est une année noire. L'ancien sergent Samuel Doe, formé par les bérets verts américains, fait le 12 avril de cette année-là un coup d'Etat. Doe fait exécuter tout le gouvernement en public, sur une plage. Ellen Johnson Sirleaf échappe à ce sort, parce que femme, dit-on à l'époque ; et parce que Samuel Doe ne peut supprimer tous les bureaucrates. C'est alors le temps de l'exil.

Puis du retour comme opposante au sanguinaire Samuel Doe. Opposante intransigeante, le pouvoir la condamne en 1985 à dix ans de prison. Elle est emprisonnée à deux reprises. Samuel Doe la laisse cependant prendre le chemin de l'exil, direction les Etats-Unis. Elle met ses compétences au service de la Banque mondiale, de la Citibank, dirige le PNUD Afrique...

Mais Ellen est une entêtée et elle a le virus de la politique dans le sang. En 1997, elle commet la « grosse » erreur de sa carrière, qu'elle reconnait quelques années plus tard : elle finance la campagne électorale d'un certain Charles Taylor. Le Liberia se transforme très vite en un charnier à ciel ouvert. Après la guerre, devant la commission « Vérité et réconciliation », Ellen Johnson Sirleaf demande pardon. Quatorze années de guerre civile, d'horreurs, d'atrocités sont passées par là...

Tous corrompus

La « Dame de fer » ne désarme pas. Fin 2005, elle drible et fauche au second tour de la présidentielle l'ancien footballeur George Weah. Le 16 janvier 2006, Ellen Johnson Sirleaf est la première femme africaine à prêter serment. Le pays est à terre. Son action repose sur quatre piliers : la sécurité, la primauté du droit et de la gouvernance, la relance économique et la reconstruction des infrastructures.

A peine arrivée, elle frappe un grand coup. Elle licencie, par exemple, tout le personnel du ministère des Finances. Tous corrompus. La présidente se fait une joie et un devoir d'annoncer elle-même, de vive voix, le licenciement à chaque employé du ministère. Le premier objectif de la présidente est de remettre le pays à flot. Là, elle utilise ses compétences d'économiste et son réseau de relations avec les grands de ce monde comme Hillary Clinton.

Le Liberia obtient des prêts. La finance internationale soutient la « Dame de fer ». Les résultats ne tardent pas : au cours des cinq premières années de mandat, Sirleaf « la bâtisseuse » fait refaire la moitié des routes de Monrovia et de sa périphérie, l'eau et l'électricité font partie à nouveau du quotidien des Libériens. Mais le chômage et la pauvreté gangrènent la société libérienne. Monrovia ne se reconstruit pas en un jour... Le mécontentement monte.

On s'en fiche de son Nobel...

Entrée dans l'Histoire car première femme élue à la présidence sur le continent, Ellen Johnson Sirleaf sait qu'il lui incombe d'écrire tout simplement l'histoire de son pays. Aussi brique-t-elle un second mandat en 2011. Son principal adversaire, Winston Tubman, appelle au boycott. Elle remporte le scrutin, mais avec un taux de participation très faible, de 37, 4%.

C'est en pleine campagne électorale que la nouvelle tombe, à quatre jours du vote, le 7 octobre... La présidente libérienne reçoit le prix Nobel de la paix. Ses efforts pour la reconstruction d'un pays ravagé sont récompensés. C'est aussi la femme et à travers elle toutes les femmes africaines qui sont honorées. L'opposition y voit un coup de pouce du comité Nobel. En effet, à 72 ans, après un premier mandat, Ellen Johnson Sirleaf est fragilisée. Certes, les investisseurs reviennent. Certes, une crise alimentaire majeure a été évitée. Mais Winston Tubman fait marcher dans les rues une partie de la jeunesse et déclare qu' « Ellen Johnson Sirleaf ne mérite pas ce Nobel de la paix, parce qu'elle a commis de la violence dans le pays. Ce prix est inacceptable et non mérité. » Du côté de George Weah, les couteaux sont aussi tirés : « quand elle était dans l'opposition, affirme-t-il, elle n'a fait qu'amener la guerre. On s'en fiche de son Nobel. »

Cet enfant sera exceptionnel

Autre vive critique formulée à son égard et qui lui colle à la peau : le soutien financier apporté à Taylor, avoué devant la commission « Vérité et réconciliation », mais pas pardonné. Une faute avouée devant la commission a une incidence directe : elle interdit l'exercice de toute fonction publique durant trente ans. La « Dame de fer » n'en a cure. Elle gère son destin écrit...

Dans son ouvrage The Child Will Be Great (Cet enfant sera exceptionnel) paru en 2009 aux éditions Harper, Ellen Johnson Sirleaf raconte anecdotes à l'appui sa pugnacité, sa détermination... A 9 ans, elle dit à sa grand-mère : « prépare-moi une potion, un traitement pour se battre ». En 2011, alors âgée de 72 ans, elle reste convaincue plus que jamais de son destin. Un an après sa réélection, François Hollande la décore de la Grand-Croix de la Légion d'honneur. Le magazine Forbes la classe régulièrement parmi les femmes les plus puissantes du monde.

Ellen Johnson Sirleaf est infatigable, un œil sur tous les fronts. Dans la lutte contre le terrorisme, elle martèle à qui veut bien l'entendre : « Boko Haram reste Boko Haram et l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. » Et demande une plus grande coopération en matière de renseignement entre pays africains. Elle en appelle à l'Union africaine et aux Nations unies.

Fin 2016 - début 2017, c'est la grande déception. Son amie Hillary Clinton est battue par Donald Trump. Elle se dit publiquement « attristée ». Hillary élue, c'était « la fin de la marginalisation des femmes » aux Etats-Unis. Mais le Liberia a une longue relation avec Washington et en politicienne avertie, elle assure qu'elle « attend que cette bonne relation demeure. »

« Grâce à Ellen Johnson Sirleaf, le visage du Liberia a changé. Le pays n'est plus synonyme de guerre civile, dit un observateur ouest-africain. Monrovia est encore pauvre, mais stable. Les institutions fonctionnent. Quand nous penserons à Madame Johnson Sirleaf , c'est ça que nous retiendrons : une femme élue pour la première fois à la tête d'un pays africain a apporté la paix à ses concitoyens. »