Maroc: El Guerguerat - Un juriste chilien souligne le bien-fondé de l'intervention des FAR

Santiago — Le président du Groupe d'amitié Chili-Maroc, Roberto León, a souligné le bien-fondé de la décision du Maroc d'intervenir à El Guerguerat pour mettre fin aux provocations de la milice du "polisario".

Dans une déclaration à la MAP, le juriste a mis en avant la "prudence et le professionnalisme" dont ont fait montre les Forces Armées Royales (FAR) dans leur opération salvatrice qui a permis de rétablir la liberté de circulation civile et commerciale.

Pour l'ancien député chilien, "les bandes du polisario, un groupe séparatiste aux abois, ont instrumentalisé des femmes et des enfants pour harceler les éléments de la Minurso et provoquer un conflit après des années de défaites et de pertes de terrain au niveau international".

Face aux provocations graves et inacceptables auxquelles se sont adonnées les milices du "polisario" dans la zone tampon d'El Guerguerat au Sahara marocain, "le Maroc a décidé d'agir, dans le respect de ses attributions, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale", avait annoncé, vendredi, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains résidant à l'étranger.

Les FAR ont ainsi procédé à la mise en place d'un cordon de sécurité afin de sécuriser le flux de biens et de personnes à travers la zone tampon d'El Guerguerat qui relie le Maroc à la Mauritanie.