Madagascar: Développement urbain - Don de matériels et équipements à la CUA par le MATP et le PRODUIR

Dons de matériels et équipements pour la CUA, le 12 novembre dernier.

750 bacs à ordure et 30 charrettes ont été remis par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics, Hajo Andrianainarivelo, à la CUA (Commune Urbaine d'Antananarivo), jeudi dernier. C'était lors d'un événement où le PRODUIR (Programme de Développement Intégré et de Résilience) financé par la Banque mondiale à hauteur de 75 millions USD, a également fait don d'équipements de protection individuelle (EPI).

Ceux-ci comprennent 200 paires de bottes, 400 combinaisons, 600 gants, 200 lampes frontales et 600 masques de protection. A noter que le PRODUIR est mis en œuvre sous tutelle du MATP (Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux Publics), dans l'optique d'améliorer la qualité de vie de la population en milieu urbain, de renforcer la résilience face aux aléas climatiques, économiques, etc. Le Programme vise également à améliorer le savoir-faire et la capacité des bénéficiaires à s'organiser en cas de catastrophe naturelle.

En effet, la Commune Urbaine d'Antananarivo fait partie des zones d'intervention. Les dons offerts par PRODUIR, ainsi que par le MATP s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, en améliorant les travaux d'assainissement.