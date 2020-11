Madagascar: CNaPS / BOA - Un compte bancaire spécifique pour les pensionnaires

Un partenariat au service des retraités.

Les bonnes initiatives en faveur des affiliés continuent au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). Cette fois-ci, les pensionnés et les rentiers auront accès à des services bancaires répondant à leurs besoins.

L'initiative qui renforcera davantage le taux de bancarisation de Madagascar est rendue possible grâce à un partenariat que la CNaPS a signé avec la BOA Madagascar. A travers ce partenariat en effet, les adhérents de la Caisse nationale de prévoyance sociale pourront disposer d'un service bancaire spécifique auprès du large réseau de la BOA. Pour faciliter l'adhésion des pensionnés et des rentiers à ces services, la CNaPS prendra en charge tous les frais de souscription. Pour une meilleure visibilité, les offres seront diffusées dans toutes les représentations régionales de la CNaPS afin de permettre aux pensionnés et rentiers d'en faire connaissance. Une manière en tout cas pour la CNaPS de traduire en acte sa vision : « Les adhérents au cœur de toutes nos préoccupations ».

Carte bancaire

Plus précisément, ce service permet aux adhérents intéressés de bénéficier d'un compte épargne sans frais et muni d'une carte bancaire qui leur donne la possibilité de retirer leur argent auprès des 94 agences de la BOA. « Nous sommes conscients des désagréments que subissent les retraités quand ils sont obligés de se rendre dans les banques ou les agences de microfinance pour retirer leurs pensions de retraite. Ce partenariat avec la BOA Madagascar est une solution efficace pour résoudre ce problème », a expliqué Mamy Rakotondraibe, Directeur Général de la CNaPS lors de la signature de cette convention de partenariat.

Bref, les personnes âgées pourront plus facilement récupérer leur argent par carte bancaire. «Les relations entre la CNaPS et BOA Madagascar vont connaître un nouvel élan, et cela grâce à la signature de cette convention qui va permettre aux dizaines de milliers de pensionnés de la CNaPS de bénéficier d'une offre BOA exclusive comprenant le produit, le service notamment digital. Ceci entre également dans le cadre de la bancarisation et de facilitation de l'accès aux services financiers prônées par BOA Madagascar», a déclaré pour sa part Othane Alaoui, Directeur Général de BOA Madagascar.