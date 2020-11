Cote d'Ivoire: Conseil national des exportations - Un plan de redynamisation des activités en cours d'élaboration

« Comment exporter et permettre aux acteurs clés des chaînes de valeur de mieux bénéficier des accords préférentiels internationaux ? Quels bénéfices tirent-ils à respecter les exigences de ces marchés ? »

Ce sont là quelques-unes des préoccupations relevées par les experts et rapporteurs des commissions des filières prioritaires, au cours d'une réunion d'échanges et de discussions sur les défis et les perspectives du Conseil national des exportations (Cne), qui s'est tenue le 11 novembre au siège de l'institution à Cocody II-Plateaux.

Près de deux heures de travaux, au cours desquels la qualité des interventions des experts et des rapporteurs a permis de pointer du doigt les problématiques spécifiques à chaque commission et de relever les pistes de solutions pour redynamiser les exportations ivoiriennes sur le marché régional et international.

Au-delà des points techniques relevés, ils ont également fait des suggestions pour une meilleure approche collaborative.

Au cours des travaux, le secrétaire général du Cne, Serge Martial Bombo, a rappelé le cadre de cette rencontre, « qui s'inscrit dans un contexte économique difficile pour les acteurs clés des chaînes de valeur des huit (08) filières prioritaires de la Stratégie nationale des exportations (Sne) durement touchées par la crise de la Covid 19 », a-t-il souligné.

À l'occasion, Serge Martial Bombo a présenté, de façon générale, les mécanismes de relance économique mis en place par le gouvernement pour accompagner les acteurs dans ce contexte.

Le secrétaire général du Cne a également annoncé les perspectives en termes de projets/programmes pour les années à venir, notamment à compter de 2021.

Quant à Gouaré Amême, conseiller technique, il a, au nom du Cne, renouvelé les fermes assurances du secrétariat général de mettre en place des canevas de collaboration techniques et opérationnels, pour faciliter une meilleure implémentation de l'approche collaborative préconisée par les experts pour redynamiser les exportations.