Cote d'Ivoire: Journée nationale de la paix - Le Premier ministre Hamed Bakayoko en appelle à la mobilisation de tous les Ivoiriens

A l'occasion de la célébration de la 24è édition de la Journée nationale de la paix (Jnp), le dimanche 15 novembre 2020 à Abidjan-Koumassi, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, a lancé un appel pressant à l'endroit de la jeunesse, des femmes, des guides religieux, des chefs traditionnels et de communautés et des hommes politiques. Ce, afin que tous se mobilisent pour la paix dans leurs familles, quartiers, villages et communautés.

« Je veux lancer un appel pressant aux jeunes, femmes, chefs traditionnels et de communautés, guides religieux et hommes politiques. Nous sommes d'abord des frères et sœurs d'un même pays. J'invite chacun de nous à s'élever.

Nous devons ensemble vivre dans la paix, malgré nos contradictions. Aucune guerre n'a prospéré indéfiniment, c'est la paix qui gagne toujours », a dit avec insistance Hamed Bakayoko.

Hamed Bakayoko a encouragé les hommes politiques à venir s'asseoir à la table du dialogue franc, sincère et constructif, car l'élection présidentielle étant terminée, « l'heure doit être désormais à la construction de notre pays ».

Pour lui, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de fraternité, de solidarité et elle entend le demeurer.

La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, Mariatou Koné, a, pour sa part, souhaité « que la paix soit visible dans nos comportements de tous les jours ».

Le représentant du Système des Nations unies en Côte d'Ivoire, Philippe Poinsot, a réitéré la volonté de la communauté internationale à rester aux côtés du pays pour aller à la paix.

Au cours de cette Journée, une quinzaine de personnalités, dont le Premier Ministre Hamed Bakayoko, ont été décorées, dans l'Ordre du mérite de la solidarité et de la paix.