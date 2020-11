Gabon/Gambie: Eliminatoires CAN 2021 - Les Panthères victimes de maltraitance à L'aéroport de Banjul

Partis de Franceville dimanche dernier, les joueurs de la sélection gabonaise de football sont arrivés à Banjul dans la nuit, et ont été contre toute attente bloqués à l'aéroport jusqu'à 6 heures du matin. Il aura fallu l'intervention du ministre des Sports Frank Nguéma pour résoudre ce contentieux qui n'honore guère le football africain.

Bloqués depuis 23h à l'aéroport de Banjul, les Panthères du Gabon ont subi une humiliation des plus désagréable qui soit. Avec en ligne de mire, la présentation des tests de Covid-19 datés de plus de 72 heures, alors que les Gabonais ont leur tests effectués depuis 24 heures. La partie gambienne n'a pas accepté ces tests selon les informations relayées par la fédération gabonaise de football.

« Le gouvernement Gambien dans leur note, stipule que pour séjourner dans leur pays, il faut disposer d'un test Covid-19 datant au moins 72h... Mais curieusement, a l'aéroport de Banjul, on n'impose aux Gabonais d'avoir des tests Covid-19. La délégation gabonaise dispose des tests du Covid-19 datant de 24h chose normal. Mais les Gambiens refusent ses tests et veulent que les Gabonais puissent faire ce qui revient de chez eux et avoir des résultats avant le match....chose étrange...puisque la Gambie n'a pas de laboratoire. Donc l'affaire s'est joué au niveau politique pour que les Gabonais quittent l'aéroport », a déclaré un membre de la Fégafoot à des confrères à Banjul.

Le capitaine, Pierre-Emérick Aubaméyang a également posté un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer cet état des faits. « Ça ne nous démotivera pas, mais il faut que les gens sachent et surtout que la CAF prennent ses responsabilités. 2020 et on veut que l'Afrique grandisse, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver !!! ».

Il aura fallu l'intervention du ministre des Sports et du président de la fédération gabonaise de football pour voir les Gabonais quitter l'aéroport et se rendre dans un hôtel de Banjul.