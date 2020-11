Gambie: Communiqué Public utilisation de langage abusif sur les stations de radio

L'Autorité de Régulation des Services Publics (PURA) observe avec une certaine préoccupation l'utilisation et la prolifération de langage abusif, injurieux et incendiaire sur certaines chaines de radio du pays. L'Autorité de Régulation des Services Publics ne saurait tolérer de telles pratiques contraires à l'éthique et à la déontologie bien qu'elle a toujours œuvré pour l'éclosion et le développement d'une presse libre, indépendante et démocratique.

L'Autorité de Régulation, en vue d'assurer et de garantir la pluralité et la diversité des médias, se félicite et se réjouit de l'existence de programmes radiophoniques interactifs sous forme d'appels et de boucles en ligne. Ces plateformes sont cependant sur le point de se transformer en véhicules de relais de langage abusif à travers l'utilisation d'insultes et de langage grossier qui sont contraires aux valeurs et normes culturelles de la Gambie.

En outre, il a été porté à l'attention de l'Autorité de Régulation que certaines stations diffusent des œuvres musicales non censurées avec un langage cru et vulgaire en particulier pendant les heures de pointe de la journée. Les animateurs et présentateurs sont donc invités à modérer activement les appels et les émissions en direct. L'article 238, paragraphe 1, alinéa k de la Loi sur l'Information et la Communication exige aux détenteurs d'une autorisation officielle l'aménagement et la classification des enregistrements audio et vidéo de tous les programmes pour une période de 3 mois.

L'Organe de Régulation conduira des visites d'évaluation et de supervision, et ce, en vue de veiller à la stricte application de ces mesures par les détenteurs d'une autorisation officielle.

En guise de dernière mise en garde, il est exigé à tous les propriétaires de stations-radio de concevoir des programmes conformes aux normes de la Loi sur l'Information et la Communication, aux Licences Individuelles des Stations de Radio et au Code de Conduite qui gouverne la Diffusion Radiophonique. Le non-respect de ces règlements conduira à des sanctions contre les contrevenants selon les dispositions de la Loi établissant L'Autorité de Régulation des Services Publics, de la Loi sur l'Information et la Communication ainsi que des lois et règlements régissant la radiodiffusion.

Bien que l'Autorité de Régulation reste déterminée à superviser activement le contenu de toutes les stations de diffusion, le public est également prié de signaler tous les cas de langage abusif, grossier ou obscène sur toute plateforme de diffusion en appelant l'Autorité de Régulation au numéro 148 (gratuit). Il est à espérer que tous les fournisseurs de services de radiodiffusion se conforment à ces règles.

L'Autorité de Régulation des Services Publics (PURA) continue d'œuvrer pour un développement égal et juste, et ce, à travers le professionnalisme et le partenariat.