Afrique: Cinéma - Charlène Jazama de la Namibie, Sotigui d'or 2020

Les acteurs du 7ème art ont été magnifiés et des trophées de distinction et d'honneur leur ont été remis au cours de cette soirée des Sotigui dans la somptueuse salle Canal Olympia de Ouagadougou ce 14 novembre.

Le Sotigui d'or 2020 est revenu à l'actrice Girley Charlène Jazama de la Namibie pour son rôle dans le long métrage fiction « the white line » de Désiré Kahikopo-Meiffret. La voix pratiquement nouée et presqu'en larmes, la lauréate toute émue, dit être très reconnaissante et remercie les organisateurs pour cette initiative qui met les acteurs du cinéma en lumière.

Les acteurs burkinabè n'étaient pas en reste. Eléonore Kocty s'en est sorti avec le Sotigui de la meilleure interprétation féminine burkinabè pour son rôle dans le long métrage fiction « La forêt du niolo » de Adama Rouamba. Justin Ouindiga, plus connu sou le nom de « GSK » dans la série « Affaire publique », s'arroge le prix de la meilleure interprétation masculine burkinabè.

Il a été récompensé pour son rôle dans le long métrage fiction « la beauté trompeuse » de Mamadou Gnanou. Du haut de la tribune, GSK a dédié ce trophée aux Forces de défense et de sécurité.

« Ce sont eux qui sont quelque part sous le feu des poudres pour que nous puissions être en sécurité sous les feux des projecteurs », soutient-il. Pour ses 40 ans de carrière, Gustave Sorgho, l'un des doyens des acteurs burkinabè, a reçu un Sotigui d'honneur pour l'ensemble de ses œuvres.

Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, cette édition 2020 des Sotigui est un signal fort que les acteurs du cinéma ont lancé à l'endroit des autorités : « quand on voit cet engouement, on se dit qu'il y a beaucoup d'espoir, non seulement pour le cinéma, mais pour la culture africaine en général.»

PALMARES SOTIGUI AWARDS 2020

LONG METRAGE - FICTION

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE L'AFRIQUE AUSTRALE : Girley Charlène JAZAMA dans THE WHITE LINE de Désiree KAHIKOPO - MEIFFRET - NAMIBIE

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE L'AFRIQUE CENTRALE : Blanche BANA dans SI LOIN SI PRES de SATURNIN AYENOUET - CAMEROUN

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE LA DIASPORA : BRUNO HENRY dans RESOLUTION de Boris OUE/ Marcel SAGNE

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE L'AFRIQUE DE L'EST : Brenda WAIRIMU dans SUBIRA de Ravneet CHADHA- KENYA

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE L'AFRIQUE DU NORD : Hanan Karam MOTAWEE dans FRAGILE de AHMED RASHWAN - EGYPTE

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR DE L'AFRIQUE DE L'OUEST : MAHOULA KANE dans LE TRIANGLE NOIR de OLIVIER KONE - COTE D'IVOIRE

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ACTEUR NIGERIA / GHANA : ZYNNELL ZUH dans GOLD COAST LOUNGE de PASCAL AKA - GHANA

LE SOTIGUI DU MEILLEUR PLUS JEUNE ACTEUR AFRICAIN : Lyna KHOUDRI dans PAPICHA de Mounia MEDDOUR - ALGERIE

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ESPOIR AFRICAIN : ANGE ERIC NGUESSAN dans JUSQU'AU BOUT de HYACINTHE HOUNSOU - COTE D'IVOIRE

LE SOTIGUI DE LA MEILLEURE INTERPRETATION MASCULINE BURKINABE : JUSTIN OUINDIGA dans LA BEAUTE TROMPEUSE de LA BEAUTE TROMPEUSE - BURKINA FASO

LE SOTIGUI DE LA MEILLEURE INTERPRETATION FEMININE BURKINABE : ELEONORE KOCTY dans LA FORËT DU NIOLO de Adama ROAMBA

LE SOTIGUI DU PUBLIC AFRICAIN 2020 : SERGE ABESSOLO - GABON

SERIE TV 2020

LE SOTIGUI DU MEILLEUR ESPOIR AFRICAIN SERIE TV : Ndeye Binta Leye dans MAITRESSE D'UN HOMME MARIE de Baye Moussa Seck, Thierry Dupeti - SENEGAL

LE SOTIGUI DE LA MEILLEURE INTERPRETATION MASCULINE AFRICAINE SERIE TV : Serge ABESSOLO dans CACAO de ALEX OGOU - COTE D'IVOIRE

LE SOTIGUI DE LA MEILLEURE INTERPRETATION FEMININE AFRICAINE SERIE TV : Halima GADJI dans MAITRESSE D'UN HOMME MARIE de Baye Moussa Seck, Thierry Dupeti - SENEGAL

SOTIGUI D'HONNEUR 2020

- SOTIGUI D'HONNEUR décerné à M. Mahamadou TIENDREBEOGO Alias SOUKE ET M. Frederic SORE alias SIDIKI pour l'ensemble de leur carrière.

- SOTIGUI D'HONNEUR décerné à M. Hyppolite OUANGRAOUA pour l'ensemble de sa carrière.

- SOTIGUI D'HONNEUR décerné à M. Eugène Y. BAYALA alias OYOU et M. TAPSOBA Joseph alias CHOCHO pour l'ensemble de leur carrière.

- SOTIGUI D'HONNEUR décerné à KANAYO .O KANAYO pour l'ensemble de sa carrière, doyen du cinéma NIGERIAN.

- SOTIGUI D'HONNEUR décerné à Gustave SORGHO pour l'ensemble de sa carrière.

LE SOTIGUI D'OR 2020 : Girley Charlène JAZAMA dans THE WHITE LINE de Désiree KAHIKOPO - MEIFFRET - NAMIBIE