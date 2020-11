Congo-Brazzaville: Judo - Les clubs de Djiri dotés en matériel de travail

Le président de l'association sportive Tosa Obika, Francis Ata, a offert, le 15 novembre, des kimonos et ceintures aux différents clubs de judo du neuvième arrondissement de Brazzaville, Djiri.

Destiné aux judo club Tchetcheni, Kombo Matari et Massengo 3 poteaux, ce matériel de travail a été réceptionné par le député de la deuxième circonscription électorale de Djiri, Bersol Exaucé Ngambili Ibam qui l'a transmis aux principaux bénéficiaires, les dirigeants des clubs.

Me Francis Ata, qui est par ailleurs candidat à la présidence de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fecojuda), a demandé aux dirigeants des clubs bénéficiaires de prendre soin de ces kimonos et ceintures. Selon lui, ce geste s'inscrit dans le cadre de la poursuite de sa politique de redynamisation du judo puisque les clubs du Pool, de la Bouenza, du Niari, de la Cuvette- Ouest et de la Cuvette ont déjà bénéficié des kits de travail.

Il a, par ailleurs, signifié que cette donation ne concerne pas seulement les clubs inscrits ou retenus dans le corps électoral mais tous les centres de formation de judo installés sur l'étendue de la République du Congo.

Les bénéficiaires ont promis d'améliorer les performances des athlètes grâce à ces nouveaux équipements. Ils ont également demandé à leurs collègues de soutenir Me Ata Francis. « Je suis très content d'avoir reçu ces kits de sport. Depuis que j'ai commencé à pratiquer le judo, je n'ai jamais reçu un tel don. Je demande aux judokas de voter le président Francis Ata afin de poursuivre le changement du judo congolais car nous avons beaucoup peiné à cause de la crise qui a paralysé la Fédération. Me Ata c'est le moïse de notre art martial », a indiqué Me Rémy Moranga, représentant du club Tchetcheni.

Concernant le corps électoral, Me Rémy Moranga a ajouté que « tous les judokas n'attendent que la publication du corps électoral de 2016. Nous avons trop souffert et nous avons perdu beaucoup d'athlètes compétents. L'heure est venue pour que le judo retrouve ses lettres de noblesse ».

Notons que les assemblées générales électives des fédérations sportives nationales pour le compte de l'olympiade 2021-2024 ont commencé le 16 novembre et prendront fin le 19 décembre prochain.