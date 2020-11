Congo-Brazzaville: Environnement - Le Rénape lance ses activités en janvier

La 7e édition du champ-école est la première activité que s'apprête à organiser le Réseau national agropastoral et de l'environnement (Rénape) sur le site agri-bio de Songolo dans le 4e arrondissement Loandjili.

Le champ-école est un cadre de recherche, de découverte et d'orientation de l'enfant appelé à aimer les filières en lien avec les activités agro-pastorales et l'environnement. Sur ce site sont menées plusieurs activités telles le maraîchage, l'arboriculture, la culture des plantes médicinales, la pisciculture hors sol. Chaque samedi, les enfants feront la visite dudit site et s'adonneront à une activité agropastorale sous la direction de Crépin Telinganou, président du Rénape. Ces week-ends agricoles donneront aussi lieu aux échanges d'expérience inter-écoles, aux jeux divers et à la lecture.

Le Rénape veut que l'activité à la fois ludique et instructive permette aux enfants de découvrir la filière agro-pastorale et de s'approprier des reflexes de protection de l'environnement. En initiant cette activité, Crépin Telinganou voudrait donner aux enfants en général et aux élèves en particulier le goût de la promotion agropastorale et la protection de l'environnement, d'une part susciter leur engagement dans le changement des comportements alimentaires en vue de la réduction de la consommation de la viande de brousse dans les centres urbains du bassin du Congo prônée par la coalition Kinshasa-Brazzaville (Kibra) d'autre part. Tout ceci, en s'appropriant les gestes barrières pour mieux lutter contre la pandémie à coronavirus.

Signalons que, hormis le champ école, le Renape organisera, en mars prochain, en reconnaissance des femmes qui s'illustrent dans la protection de l'environnement le Prix « Grand Ami de la terre et de l'air pur et gouverneurs de l'environnement », consacré uniquement aux femmes.

En effet, à l'occasion de la journée mondiale de la population le 11 juillet prochain, le Renape célébrera le 11e anniversaire du « Prix Grand Ami de la terre et de l'air pur ». Les différents lauréats se verront porter l'écharpe et recevront des distinctions. Le 6 août sera lancée la 6e édition de l'Agri-vacances sur le thème "Enfant bantou et autochtone, même couleur de sang". L'année 2020 ayant été marquée par une pandémie, le Renape a élevé spécialement au rang de "Grand ami de la terre et de l'air pur Son Excellence le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour son humanisme et son abnégation dans la lutte contre la covid-19 mais aussi de nombreux membres du gouvernement et personnalités du pays qui se sont impliqués dans la lutte.

Depuis 2010, de nombreux lauréats ont été distingués par le Rénape. Ce sont, entre autres, le président de la République pour ses nombreuses initiatives en faveur de la protection de l'environnement et son implication dans les activités agropastorales, le ministre Henri Djombo, lauréat 2014 pour sa pièce de théâtre « Le cri de la foret », la vénérable Odette Massoussa Kombila, marraine de l'école propre sans sachets, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, Alexandre Honoré Paka, préfet de Pointe-Noire,mais aussi les institutions et sociétés telles que le Fonds des Nations unies pour la population, l'ONG Renatura, Total E & P Congo.