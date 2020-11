Congo-Brazzaville: Eradication de l'apatridie - Validation du plan d'action consolidé de la CIRGL

Avec l'entérinement de ce nouveau plan, la Conférence internationale sur la région des Grands lacs (Cirgl) dispose désormais d'un cadre commun plus ambitieux pour l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands lacs. Le plan d'action ainsi validé s'étendra jusqu'en 2024, conformément à la campagne mondiale pour l'éradication de l'apatridie.

Le plan, indique le HCR dans un communiqué de presse, comprend un nouvel objectif stratégique visant à garantir l'accès aux preuves d'identité́ juridiques telles que les documents d'identité́ nationaux, ainsi qu'un autre objectif spécifique visant à renforcer l'enregistrement universel des naissances afin de prévenir l'apatridie. Le secrétaire exécutif adjoint de la Cirgl, l'ambassadeur Yasir Mohammed, a déclaré qu'avec l'approbation de ce nouveau cadre programmatique régional, le Secrétariat de la Cirgl dispose d'un outil clé́ pour mettre en œuvre des actions visant à éradiquer l'apatridie en collaboration avec les Etats membres de la Cirgl avec le soutien technique du HCR pour les années restantes de la campagne mondiale.

En s'appuyant sur ce cadre commun sur l'apatridie, a-t-il ajouté, le Secrétariat de la CIRGL jouera un rôle de catalyseur pour stimuler la pleine mise en œuvre des cinquante-huit engagements pris par ses Etats membres et le Secrétariat de la Cirgl en octobre 2019 lors du segment de haut-niveau sur l'apatridie tenu à Genève.

Pour sa part, Clémentine Nkweta Salami, directrice du Bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique ainsi que les Grands lacs a salué cette avancée dans la lutte contre l'apatridie. « Nous nous félicitons de ce nouveau développement entrepris par la Cirgl qui est une indication claire de l'engagement de ses Etats membres dans la lutte contre l'apatridie », a-t-elle signifié, soulignant que « l'enregistrement de l'état-civil et des naissances est essentiel pour prévenir l'apatridie ». Le plan d'action consolidé de la Cirgl sur l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands lacs a été validé dernièrement lors de la réunion du Comité régional interministériel de la Cirgl qui s'est tenue à Brazzaville.

Depuis l'adoption de la Déclaration de Brazzaville en 2017, les Etats membres de la Cirgl ont fait des progrès importants vers l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands lacs, notamment la nomination et la formation de points focaux gouvernementaux sur l'apatridie dans chacun des douze Etats membres de la Cirgl, l'adoption de trois plans d'action nationaux pour mettre fin à l'apatridie (Soudan du Sud, Congo et République centrafricaine), la mise en place de comités gouvernementaux interministériels sur l'apatridie dans six pays (Rwanda, Kenya, Congo, République démocratique du Congo, Ouganda et Soudan du Sud), et la publication d'une étude régionale sur l'apatridie pour les pays d'Afrique de l'Est (la moitié de la Cirgl) en 2018.