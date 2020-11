Congo-Brazzaville: Changements climatiques - Les propositions du Congo attendues l'année prochaine

Les Contributions déterminées au niveau national (CDN) dans la lutte contre les changements climatiques doivent être renouvelées. Ainsi, les propositions du Congo sont attendues au secrétariat des Nations unies pour le climat en mars 2021.

Avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l'atelier multi-acteurs qui vise à recueillir les propositions sur le document des contributions du Congo dans la lutte contre les changements climatiques s'est tenu le 16 novembre à Brazzaville. Les représentants des ministères impliqués dans le processus, la société civile et bien d'autres acteurs y ont pris part. Le calendrier de travail pour valider les Contributions s'étend de novembre 2020 à mars 2021. Il sera question de faire la revue documentaire sur la mise en cohérence des politiques, stratégies et plan d'action de développement entrepris par le pays ; la consultation axée sur l'organisation des ateliers techniques. Les ateliers entre les ministères et autres parties prenantes sont également prévus avant la validation au plan national et la transmission aux Nations unies.

Selon le conseiller à l'environnement et à la diversification économique du Pnud, Lumière Jean Félix Issang, cette initiative est tombée à pic d'autant plus qu'elle se fait au moment où le pays produit sa troisième communication nationale. « Les consultations sectorielles vont bon train, les discussions sont très ouvertes et contributives avec un fort engagement remarquable des parties prenantes. Le leadership du pays dans le processus est remarquable, on souhaite à l'issue de ce processus obtenir une CDN ambitieuse et adaptée aux circonstances nationales », a-t-il indiqué dans sa communication sur la présentation des étapes de la révision des CDN.

A travers le programme Forêt, Gouvernance, Marché et Climat, le bureau des Affaires étrangères du Commonwealth du gouvernement britannique compte apporter un soutien aux organisations de la société civile afin que celles-ci puissent participer pleinement au processus de révision des CDN au Congo.

Le présent atelier a été organisé par l'Observatoire congolais des droits de l'homme en partenariat avec la rencontre pour la paix et les droits de l'homme et la plateforme pour la gestion durable des forêts avec la facilitation du Forum pour la gouvernance et les droits humains ainsi que l'appui technique du Fern (une organisation non gouvernementale internationale créée pour suivre l'implication de l'Union européenne dans les forêts). C'est donc dans quatre mois que les contributions du Congo sur la lutte contre les changements climatiques doivent être finalisées.