Egypte: Le pays tient à assurer son succès au Salon Expo Dubai 2020

book listing

L'Egypte tient à assurer son succès au Salon Expo Dubai 2020

Le gouvernement et la direction politique accordent un grand intérêt à faire réussir la participation de l'Egypte, au Salon Expo Dubaï 2020, en faisant apparaître son poids à l'échelle régionale et mondiale d'une manière décente et en profitant des visiteurs du Salon, étant une exposition de caractère unique organisé pour la première fois dans l'un des pays arabes, a déclaré la ministre du commerce et de l'industrie Névine Gamea.

La ministre s'exprimait Dimanche, lors de l'inspection des préparatifs pris pour le pavillon égyptien audit Salon aux Emirats Arabes Unis en présence des responsables concernées des deux pays.

La participation au Salon, aura un impact économique considérable, en présentant l'Egypte comme une destination pour les investissements avec les zones industrielles, les cités intelligentes, et la Zone économique du Canal de Suez et favorisera la concertation avec les pays africains et appuyer par de la sorte, la stratégie égyptienne envers l'Afrique, a poursuivi Mme Gamea.

Le Président de l'Organe de représentation commerciale, également Commissaire général du Pavillon, Ahmed Maghawry a indiqué que des visites de personnalités égyptiennes clefs dans plusieurs domaines scientifique, artistique, culturel et sportif seraient effectuées au pavillon, en vue d'adresser un message au monde. Le Salon, devrait accueillir 25 millions de visiteurs de 190 pays alors qu'il est prévu que 2,5 millions de visiteurs se rendront au pavillon d'Egypte.

Et d'ajouter que les préparatifs étaient pris actuellement pour assurer la participation de l'Egypte, attirer le plus grand nombre de visiteurs, et présenter le potentiel du pays dans le domaine de la culture, du patrimoine et du tourisme dans les espaces du pavillon ce qui aura un important impact sur l'augmentation du nombre de touristes étrangers en Egypte en 2022.