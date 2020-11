Egypte: Le pays aspire à renforcer ses relations avec la BERD

La ministre de la Coopération internationale, Rania El-Machatt, a affirmé que l'Egypte aspirait à renforcer ses relations de coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le cadre de la nouvelle stratégie de la Banque au cours des cinq prochaines années.

Mme El-Machatt, également gouverneur de l'Egypte auprès de ladite Banque, a tenu ces propos lors de son entretien avec la directrice générale de la BERD pour la région du sud et de l'est de la Méditerranée (SEMED), Heike Harmgart, en présence du vice-président du bureau régional de la BERD au Caire, Khaled Hamza, dans le but d'examiner la nouvelle stratégie globale entre le pays et la Banque pour les cinq ans prochains.

Elle a souligné que la nouvelle stratégie de la BERD reposait sur trois axes, à savoir, le soutien à la transition vers une économie verte, le renforcement de la durabilité environnementale et la réduction des émissions de carbone.

La ministre de la Coopération internationale a vanté les relations de coopération stratégique entre l'Egypte et la BERD et ses contributions - pendant la période écoulée- au financement de projets de développement, que ce soit aux échelons gouvernemental ou privé.

Pour sa part, Mme Harmgart a affirmé que la BERD était prête à soutenir les priorités du gouvernement égyptien dans le cadre de la stratégie globale de la BERD récemment adoptée, lors des réunions annuelles pour la période 2021-2025, notamment en augmentant son soutien au secteur privé et en investissant dans l'économie verte.

Elle a également loué le rôle joué par le ministère de la Coopération internationale dans la coordination entre la BERD et les agences gouvernementales en Egypte, afin de mettre en oeuvre les projets de développement.

La BERD a indiqué, dans un rapport sur l'économie égyptienne, que l'Égypte constituait le seul pays de son champ d'opérations dans la région à pouvoir réaliser une croissance positive de 2% en 2020 puis de 5% en 2021, grâce aux projets nationaux et à l'essor de ceux du secteur des télécommunications.

De surcroît, l'Égypte est actuellement le plus grand pays d'opérations de la BERD dans lequel ses investissements sont évalués à environ 6,8 milliards d'euros répartis dans 123 projets, alors que le portefeuille de projets en cours s'élève à environ 4,6 milliards d'euros (2,7 milliards d'euros pour 92 projets du secteur privé et 1,9 milliard d'euros pour 13 projets du secteur public).

L'Égypte a remporté cette année deux prix de la BERD - l'un d'argent et l'autre de bronze- en reconnaissance de ses efforts dans le domaine de la durabilité. Ces prix sont accordés par la BERD aux institutions et entreprises qui se distinguent dans les domaines des énergies durables, de la résilience écologique, des pratiques sociales et environnementales, de l'innovation sociale et environnementale, du genre social, de l'autonomisation de la femme et de l'intégration.