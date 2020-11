Cote d'Ivoire: Programme social du gouvernement - Jean-Louis Moulot lance les travaux des projets à impact rapide

En plaçant le programme social au cœur de l'action gouvernementale, le Président de la République Alassane Ouattara mettait ainsi en place un mécanisme de développement local. La partie visible de cette politique est la mise en œuvre des Projets à impact rapide des régions (Pi2r).

La ville de Grand-Bassam, l'une des bénéficiaires, est passée, le 14 novembre, à la phase active de ce projet, par la pose de la première pierre du foyer des jeunes du quartier Mockeyville et la présentation d'autres investissements.

Notamment la maison des femmes de Mondoukou, les foyers améliorés des femmes d'Azurreti pour le fumage du poisson.

Ce qui leur permettra désormais de travailler dans un cadre décent, écologique et plus adéquat pour mener leurs activités. Principales sources de revenus pour ces braves femmes. A cela, il faut ajouter l'acquisition d'une ambulance toute équipée et un véhicule de type pick-up pour la police municipale.

Le centre de santé du quartier Cafop2 peut maintenant être fonctionnel, grâce à son équipement en kits de maternité, en matériel de dispensaire et de laboratoire.

« Je suis satisfait de ce que l'ensemble de nos projets connaissent un début de réalisation avant même le lancement officiel », s'est félicité le maire Jean-Louis Moulot.

Qui a traduit sa gratitude et celle des populations au Chef de l'Etat, Alassane Ouattara qui permet à la ville historique de Grand-Bassam de bénéficier de plus de 170 millions de Fcfa, au titre des projets à impact rapide des régions(PI2R).

Aussi, a-t-il salué l'esprit de paix et de cohésion de ses administrés, qui ont permis d'éviter des affrontements pendant la récente période électorale.

« Au-delà de ces infrastructures de développement, c'est toute notre action et notre engagement au service de la paix et de la cohésion sociale dans notre ville que je voudrais saluer », s'est félicité Jean Louis Moulot.

Et d'ajouter, « Nous avons traversé une période électorale en déplorant des dizaines de pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants dans certaines localités de notre pays. Je voudrais féliciter les Bassamois et les Bassamoises pour leur esprit de paix grâce auquel nous n'avons pas connu d'incident majeur dans notre belle cité ».

En présence des habitants du quartier qui ont effectué nombreux le déplacement, Le porte-parole du syndic de Mockeyville, Idrissa Comoé, a salué le maire Jean-Louis Moulot pour le choix porté sur leur quartier.

« Ce foyer des jeunes servira à accueillir les activités socio-culturelles de notre quartier. Nous profitons de l'occasion pour traduire notre reconnaissance au maire de Grand-Bassam qui a permis à Mockeyville d'avoir son foyer des jeunes », indique Idrissa Comoé.

Le représentant de l'entreprise Bane's , chargée du projet, explique que le foyer des jeunes de Mockeyville sera bâti sur un espace de 800 m2.

Il comprendra une salle informatique, le bureau du gérant et des vestiaires. La fin des travaux est prévu pour la fin du mois de décembre 2020 ».