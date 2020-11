Algérie: Bechar - Démantèlement d'un réseau de narcotrafiquants

Bechar — Un réseau criminel de narcotrafiquants composé de sept (7) individus, dont deux (2) femmes, a été démantelé à Bechar par les éléments du service régional de lutte anti-drogue qui ont saisi en leur possession une quantité de 1,4 quintal de kif traité, a rapporté lundi la cellule de communication et des relations générales de la sureté de wilaya de Bechar.

Cette opération policière, réalisée avec le soutien des services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la troisième région militaire (3e RM), fait suite à des renseignements sur l'imminence de l'introduction dans la wilaya de Bechar d'une importante quantité de drogue, a-t-on précisé.

L'enquête diligentée par les policiers avec les premiers individus arrêtés s'est soldée par l'arrestation de leurs autres complices au nombre de deux (2) à Bechar, a-t-on ajouté.

Apres finalisation de l'enquête et des investigations policières, sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Bechar, les sept (7) mis en cause ont été présentés à la justice qui a ordonné la mise en détention provisoire de quatre (4) d'entre eux, tandis que trois (3) autres, dont les deux (2) femmes, ont été placés sous contrôle judiciaire pour "détention illégale de drogue à des fins de commercialisation, mise en vente, obtention et achat à des fins de vente et de transport et possession de drogues illégalement".

Ils sont également poursuivis pour "possession de drogues illégalement aux fins de commercialisation illégale, de transport et de stockage en transit dans le cadre d'une bande criminelle organisée, l'importation de drogues d'une manière illicite et la contrebande à un degré dangereux menaçant l'économie nationale et la santé publique", a conclu la source.