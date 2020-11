Algérie: Sports de boules - Retrait de confiance au président de la fédération Mohamed Chraa

Alger — L'assemblée générale de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), réunie en session extraordinaire (AGEx) à Alger en présence des deux tiers, a voté à main levée pour le retrait de confiance à l'actuel président, Mohamed Chraa.

Il est reproché au président "une mauvaise gestion et des décisions unilatérales, sans prendre avis de son bureau exécutif", selon la majorité des membres de l'AG présents, lesquels estiment "qu'il était temps de mettre fin à cette situation et d'entamer une sortie de crise que traversent depuis longtemps les sports de boules".

Sur les 43 membres à voix délibérative de l'assemblée, 31 ont voté pour le retrait de confiance, alors que trois membres ont participé à l'AGEx avec une voix consultative, sachant que l'AG de la FASB compte 72 membres.

En décembre 2017, Mohamed Chraa avait été élu président de la FASB pour le mandat olympique 2017-2020. Mais après quelques mois de gestion seulement, l'instance fédérale a fait l'objet d'un blocage total en raison d'un conflit entre le président et le trésorier Larbi Lekhal. Deux ans plus tard et alors que l'AG les a adoptés à l'unanimité, Lekhal continue de contester les bilans moral et financier des exercices 2018 et 2019.

Ce bras de fer a divisé le bureau exécutif et l'a empêché de préparer et tenir l'assemblée générale ordinaire de l'année 2019. La FASB n'a aussi pu organiser aucune compétition, ni événement durant l'année 2020. Les différentes sélections nationales de pétanque et de boules lyonnaises, qui doivent prendre part aux Championnats du monde dans les deux spécialités en 2021, sont à l'arrêt depuis longtemps.