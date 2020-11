Madagascar: Rallye International de Madagascar - Victoire des frères Randrianarivony

Rivo et Ando Randrianarivony montent sur la plus haute marche du podium du RIM pour la troisième fois.

Rivo et Ando ont survolé le 41e RIM en signant un temps de 1 h 55 mn 33 sec.

Au terme d'un rallye international de Madagascar encore une fois très cassant et difficile pour les équipages et la mécanique, les frères Rivo et Ando sont allés chercher la victoire au volant de leur Subaru Impreza. Comme dirait l'adage, jamais deux sans trois, les frères Randrianarivony du FMMSAM ont remporté pour la troisième fois le RIM après leur victoire en 2018 et 2019. Ils ont survolé la 41e édition du RIM en signant un chrono de 1 h 55 mn 33 sec.

Les deux frères avaient déjà pris les devants lors du début de la troisième étape d'hier et sont arrivés à garder leur avance jusqu'au bout. L'équipage de Hasina Noel Rakoto et Dina Randriantandra du FMMSAM à bord de la Subaru Impreza finit à la deuxième place avec un temps de 2 h 03 min 01 sec. Un hold-up parfait pour Hasina qui goûte à la course sur une 4RM pour la première fois. Hery Rasoamaromaka et Lalà Rasanjison du TMF au volant de la Peugeot 208 complètent le podium crédités d'un temps de 2 h 03 min 23 sec..

Concernant les T2, la victoire est revenue à Freddy Rakotomanga et Jimmy Randrianantoandro (Isuzu D-Max). dans la catégorie 2RM, Faniry Rasoamaromaka et Ny Anjara Rajaonalisoa à bord de la Citroën C2 ont déjoué tous les pronostics. Ils ont titillé les grands et s'offrent la victoire avec un chrono de 2 h 04 min 40 sec. Sur les 42 équipages qui ont pris le départ, vendredi dernier, ils ne sont plus que 16 à franchir la ligne d'arrivée finale. Les rideaux sont tombés pour cette saison 2020, qui a failli être une saison blanche pour les férus du sport automobile.