Maroc: L'agression marocaine a porté le coup de grâce à l'accord de cessez-le-feu

Rome — Le représentant du Front Polisario chargé de l'Europe et de l'Union européenne, Oubi Bouchraya Bachir a affirmé que l'agression marocaine dans la région d'El Guerguerat, dans le Sud-Ouest du Sahara Occidental a porté le coup de grâce à l'accord de cessez-le-feu, ce qui a provoqué le déclenchement d'une guerre qui s'est à nouveau imposée au peuple sahraoui et à ses dirigeants.

Dans un entretien accordé au quotidien italien "El Manifesto", l'ambassadeur sahraoui a précisé que l'acte méprisable du Maroc et de ses forces dans la région d'El Guerguerat "a porté le coup de grâce à l'accord de cessez-le-feu, donnant lieu à une nouvelle phase décisive dans la lutte du peuple sahraoui pour défendre le droit à la liberté, à la dignité et à la souveraineté", soulignant que la guerre a déjà éclaté et que le Front Polisario a pris toutes les mesures nécessaires afin de riposter fermement à toute autre agression militaire de Rabat.

A cet effet, M. Bouchraya Bachir a mis en garde contre la recrudescence des tensions et la réaction de l'occupation marocaine dont les premières victimes seraient les militants sahraouis dans les territoires occupés et les prisonniers politiques dans les geôles marocaines.

Considérant la démarche des forces marocaines comme "une autre preuve du vrai visage du régime marocain agressif et barbare", le diplomate a indiqué que l'armée sahraouie était contrainte de riposter à cet acte ignoble qui a provoqué de façon directe l'effondrement de l'accord de cessez-le-feu et le déclenchement de la guerre qui s'est à nouveau imposée au peuple sahraoui et à ses dirigeants.

Dans ce contexte, le diplomate est revenu en arrière lorsque les forces de la société civile sahraouie avait décidé le 21 octobre dernier, de manière spontanée, l'organisation d'un camps de protestation dans la région pour revendiquer la fermeture de la brèche illégale que le Maroc utilise pour renforcer sa politique de pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui. Et de rappeler que la manifestation était due principalement à la déception du peuple sahraoui après l'échec de l'ONU et sa mission (Minurso) depuis la signature de l'accord de cessez-le-feu en 1991, à organiser un référendum d'autodétermination au peuple sahraoui, objectif principal de l'instance onusienne.

L'Etat d'occupation marocaine est entièrement responsable de l'agression et en assume les conséquences, a indiqué le responsable sahraoui, appelant la communauté internationale à intervenir pour trouver une solution définitive au conflit basée sur la décolonisation du Sahara Occidental, dernière colonie de l'Afrique.

Par ailleurs, le diplomate sahraoui a mis l'accent sur la résistance, seul choix devant le peuple sahraoui pour préserver son existence.

Depuis la signature du cessez-le-feu, le Front Polisario continue sont combat pacifique dans le cadre de la légalité internationale qui reconnait le Sahara Occidental en tant que territoire occupé par le Maroc ainsi que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, a-t-il rappelé. Suite à la violation, par le Maroc, de l'accord du cessez-le-feu, plusieurs jeunes sahraouis des camps de réfugiés avaient rejoint l'armée de libération car tous les efforts pacifiques pour l'organisation d'un référendum étaient voués à l'échec, a-t-il poursuivi.

Le responsable sahraoui a également salué le soutien de l'Italie à la cause de son pays et au peuple sahraoui dans son combat, critiquant, par la même, les positions de certains pays qui "entravent les efforts du Front Polisario pour le respect de la légalité internationale, à l'image de l'Espagne responsable juridique, historique et politique de la décolonisation outre la France qui font prévaloir les intérêts politique et économiques tout en soutenant la politique colonialiste de Rabat au niveau de l'Union européenne et du conseil de sécurité de l'ONU".