Maroc: El Guergarate - La Guinée Equatoriale exprime sa solidarité et son appui au Maroc

Malabo — La Guinée Equatoriale a exprimé sa solidarité et son appui au Maroc suite à son initiative juste et légitime visant à rétablir l'ordre et à garantir la libre circulation des biens et des personnes dans la zone d'El Guergarate.

Dans un communiqué, le gouvernement équato-guinéen a indiqué avoir suivi l'opération pacifique et inoffensive menée par les Forces Armées Royales du Maroc afin de rétablir l'ordre et garantir la libre circulation des biens et des personnes, qualifiant l'initiative marocaine de juste, légitime et en conformité avec la légalité internationale.

Et de rappeler que la zone d'El Guergarat, frontalière avec la Mauritanie, a connu des semaines de blocage de la part des milices du polisario.

A cet égard, le gouvernement de la Guinée Equatoriale exhorte la MINURSO et le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, à multiplier leurs efforts pour aboutir à une solution pacifique et définitive qui favorise la sécurité et la stabilité dans la région.

Plusieurs pays arabes et africains ainsi que des Organisations régionales ont exprimé leur soutien et solidarité suite à l'opération menée par l'armée marocaine dans le but de rétablir la circulation civile et commerciale à El Guergarat, rappelle-t-on.