Sahara Occidental: La société civile marocaine en Belgique condamne les provocations du polisario

Bruxelles — Plusieurs acteurs de la société civile marocaine en Belgique ont été unanimes à condamner les agissements du polisario et à exprimer leur plein soutien à l'intervention légitime des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone tampon d'El Guerguarat pour mettre un terme au blocage des flux des biens et des personnes qui était imposé par les séparatistes au niveau de ce passage vital.

C'est ainsi que le conseil d'administration de l'Alliance des associations pour l'autonomie a condamné les actes de banditisme commis par le polisario en bloquant la circulation des personnes et des biens sur l'axe routier d'El Guerguarat, dénonçant ces agissements qui menacent la paix et la sécurité dans la région.

"Ces agissements constituent de véritables actes prémédités de déstabilisation de la région en particulier et de toute la région méditerranéenne", estime l'Alliance, notant qu'"au mépris des rappels à l'ordre lancés par le Secrétaire Général de l'ONU et en transgression des résolutions du Conseil de Sécurité qui ont enjoint le polisario de mettre fin à ces actes déstabilisateurs, les séparatistes continuent de menacer la stabilité de la région".

"Nous soutenons la position du Maroc qui a prôné la voie de la sagesse et du calme face à ces provocations gravissimes et nous incitons le Secrétaire Général des Nations Unies à agir d'urgence pour mettre fin aux provocations des milices du polisario qui menacent la paix et la sécurité dans la région", appellent-ils.

De son côté, l'Union des mosquées et des associations islamiques du Limbourg a salué "la sagesse" et "le professionnalisme" dont a fait montre l'armée marocaine pour mettre fin au désordre et au blocage ayant résulté des comportements "irresponsables" et "puérils" des mercenaires du polisario, louant "la décision audacieuse de SM le Roi Mohammed VI et la bravoure des éléments des FAR".

Même son de cloche pour la communauté marocaine dans la région flamande et la Ligue culturelle islamique de Renaix, qui a dénoncé les actes irresponsables du polisario, "groupuscule terroriste abrité par l'Algérie".

L'Organisation des jeunes de la paix en Belgique a condamné, quant à elle, les agissements criminels du polisario sur les terres marocaines, affirmant sa position constante pour le soutien de la paix dans le monde et contre toutes les idées terroristes et les agressions externes.

Dans une "Déclaration nationale des Marocains du monde", plusieurs associations ont fait part de leur indignation face aux actes commis par les mercenaires du polisario à El Guerguarat, ainsi que de leur soutien au rôle des FAR dans le rétablissement de l'ordre dans ce passage vital pour le flux des biens et des personnes.

Pour sa part, la communauté des tribus d'Al Anssas en Europe a exprimé son rejet de toute agression contre le territoire marocain ainsi que sa grande appréciation du respect par le Royaume des résolutions de l'ONU, réitérant son refus de tous les actes de provocation du polisario et de ses tentatives désespérées pour changer la réalité sur le terrain.

L'association "Le Nouvel espoir" en Belgique a, de son côté, renouvelé son soutien constant aux Forces Armées Royales dans leur bataille pour la défense de l'intégrité territoriale du Royaume face aux agressions continues du polisario.

Quant à l'association "Basma sociale et culturelle de Bruxelles", elle a fait part de sa solidarité totale avec le Maroc, suite aux "provocations auxquelles se livrent les mercenaires du polisario dans le Sahara marocain", affirmant la disposition et la mobilisation de ses membres à défendre l'intégrité territoriale du Royaume.

L'association Sboya pour la culture et le développement en Europe regroupant des centaines de Marocains originaires des provinces du sud, notamment des tribus Oued Noun vivant en Flandre a, pour sa part, exprimé sa fierté de "l'acte de bravoure" des Forces Armés Royales qui sont intervenues avec professionnalisme pour libérer le passage d'El Guerguarat.

Les membres de cette association ont également dénoncé les actes perpétrés par le polisario et leur soutien algérien.

Ces manœuvres désespérées, estiment-ils, visaient à perturber le succès diplomatique engrangé par le Maroc sur la voie du règlement définitif du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

L'association "Mise en Equation" des Marocains résidant dans la ville de Tournai a exprimé pour sa part son soutien aux mesures prises par le Royaume pour rétablir le flux normal de circulation civile et commerciale dans la zone d'El Guergarat au Sahara marocain.

Elle a également condamné les actes de provocation et d'intrusion illégales des séparatistes qui constituent une violation flagrante des résolutions de l'ONU et engendrent une menace réelle à la sécurité et la stabilité de toute la région.