Congo-Brazzaville: Fécoten - Germain Ickonga-Akindou réélu au poste de président

Le président et autres membres du bureau exécutif de la Fédération congolaise de tennis(Fécoten) ont été élus, le 16 novembre à Brazzaville, au terme de l'assemblée générale élective de cette structure.

Les noms et fonctions des personnes qui vont diriger le tennis congolais pour les quatre prochaines années ont été validés par les représentants du ministère des Sports et de l'Education physique puis du Comité national olympique et sportif congolais qui ont supervisé cette élection. Tous les candidats ont été votés sans peine puisqu'il n'y avait pas de concurrents.

Germain Ickonga-Akindou souhaite poursuivre, durant l'olympiade 2021-2024, la vulgarisation du tennis dans les différents départements du Congo. « Nous devrons, cette fois-ci, beaucoup communiquer. Je suis très content, fier et reconnaissant à l'égard des votants. Nous sommes présents dans plusieurs départements mais nous devrons poursuivre le travail de vulgarisation afin de motiver les Congolais à pratiquer le tennis. C'est le deuxième sport le plus pratiqué au monde alors il faut que nos concitoyens pratiquent le tennis », a indiqué le président réélu.

Pour bien mener à terme ces missions, il devra compter sur l'apport des autres membres du bureau. Il sera, en effet, accompagné de Roger Josephat Obesse au poste de 1er vice-président. Ce dernier sera secondé par Florian Ghislain Mouloungui et Hombe Kielle Opa comme 2e et 3e vice-président. Marthe Marie Madeleine Djouob a été élue secrétaire générale tandis que Garcia Elongo évoluera au poste de secrétaire générale adjointe.

Pour leur part, Mireille Ekama et Jeanne Loutangou intègrent ce bureau en qualité de trésorière générale et trésorière générale adjointe. Germain Ngoma et Vianney Alphonse Lebvoua ont été élus comme membres. Le commissariat aux comptes est composé de trois personnes, à savoir Jean Paul Malonga, Antoine Mokobo et Muakiba Dzere Koya.