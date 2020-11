Congo-Kinshasa: Immigration - Le nouveau passeport congolais coûtera 99 dollars américains

Dans un arrêté interministériel signé par les ministres des Affaires étrangères et des Finances, la validé de ce document est, par ailleurs, fixé à cinq ans.

L'arrêté interministériel signé, le 10 novembre, par la ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, et le ministre des Finances, Sele Yalaghuli, fixe le nouveau prix du passeport biométrique, dont la validité est fixé à cinq ans, à l'équivalent en franc congolais de 99 dollars américains (USD). Dans la répartition de cette somme, les 50 USD sont destinés à l'autorité contractante alors que les 49 USD pour le titulaire.

Dans cette même décision, les deux membres du gouvernement ont également fixé le délai d'attente pour la livraison du passeport biométrique à sept jours pour les requérants se trouvant à Kinshasa ; à quatorze jours pour ceux des provinces et à vingt-huit jours pour ceux de l'extérieur du pays. « Après la capture, le délai d'attente pour la délivrance d'un passeport électronique et biométrique ne peut excéder sept jours francs pour les requérants se trouvant à Kinshasa, quatorze jours francs pour les requérants se trouvant en province, vingt-huit jours francs pour les requérants se trouvant à l'extérieur », ont signifié les deux ministres dans leur arrêté.

Il est rappelé que le même passeport électronique biométrique congolais a été vendu à 185 USD depuis 2015. Ce qui a fait de ce document un des passeports les plus chers du monde. Aussi a-t-il été indiqué que le contrat qui liait la RDC à la firme Belge Semlex pour la fabrication du passeport congolais a été décrié par l'opinion tant sur le plan local qu'international. Et une plainte accusant Semlex de corruption a été introduite auprès de la justice belge.

Sur place à Kinshasa, ce contrat qui était arrivé à expiration en juin 2020 n'a pas été renouvelé à son terme en juin 2020. Le gouvernement congolais avait proposé à Semlex une attente pour assurer la production du passeport, le temps de revisiter ou de signer un contrat avec un autre producteur. Ce consortium belge n'avait pas accepté cette proposition, optant pour la résiliation pure et simple de ce contrat arrivé à expiration.

Mettre fin aux tracasseries

Parmi les premières réactions à cette décision, on peut noter celle du député national Claudel-André Lubaya, qui, tout en saluant cette nouvelle tarification décidée par le gouvernement, a indiqué que le tarif de 99 USD répond aux attentes de la population congolaise, rendant ainsi le passeport plus accessible et à la portée du plus grand nombre. Il a, par contre, invité le gouvernement à user de tous les moyens en son pouvoir en supprimant tous les frais superflus et indus non repris sur l'arrêté interministériel du 10 novembre 2020. Ici, Claudel Lubaya parle de tous ces frais « qui s'apparentent à de la tracasserie organisée et qui, en définitive, gonflent le prix du passeport ». Ce député national a, par ailleurs, rappelé au gouvernement qu'il est de son devoir de mettre les citoyens à l'abri des tracasseries, en veillant à la légalité et l'équité des droits, taxes et redevances perçus par les services publics de l'État.