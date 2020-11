Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Jean Didier Mbele nouveau secrétaire général du Synesup

Le Syndicat des enseignants du supérieur (Synesup) a élu, le 14 novembre à Brazzaville, Jean Didier Mbele, secrétaire général chargé à la coordination, au terme du 8e congrès de ce groupement ouvert par le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua.

Le nouveau secrétaire général du Synesup, Jean Didier Mbele, remplace à ce poste Gabriel Bissanga, appelé à d'autres occupations. Les congressistes ont aussi renouvelé le commissariat au compte et le conseil central, deux instances de ce syndicat.

Le 8e congrès du Synesup tenu sous le thème : « Enseignants-chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi, dans l'unité, consolidons nos acquis et mobilisons-nous pour de nouveaux défis », a été, selon le nouveau secrétaire général chargé à la coordination, « une opportunité de prendre le relais de nos anciens car nous sommes une génération intermédiaire, une renaissance dans la continuité pour la défense de nos intérêts auprès du patronat ». Il compte œuvrer pour maximiser les effectifs du Synesup et promet de veiller sur l'application du protocole d'accord signé entre le Synesup et le gouvernement de la République. La teneur de ce protocole porte sur le paiement des salaires et des heures de travail dues. « Nous serons très ouvert et disponible au dialogue », a indiqué Jean Didier Mbele.

A l'ouverture des travaux de ce congrès, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoua, a évoqué plusieurs réformes du sous-secteur en perspective dont, entre autres, l'enseignement à distance, la numérisation de l'université et le développement des laboratoires de recherches. Il s'est félicité de la qualité des relations de collaboration avec des partenaires, de la reprise des cours à l'Université Marien-Ngouabi, de l'organisation du colloque scientifique sur l'appel de Brazzaville et du vingtième concours d'agrégation en médecine sous la houlette du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.

Au cours de sa communication pédagogique, Bruno Jean-Richard Itoua a notifié l'importance de créer des laboratoires scientifiques pour renforcer le système et la qualité de la recherche. En outre, il s'est engagé à promouvoir le secteur de la technologie de la communication et de l'information car, dit-il, les enseignants ne peuvent être en marge de cette révolution.