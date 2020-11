Congo-Brazzaville: Patrimoine de l'humanité - Vers l'inscription de la rumba congolaise sur la liste de l'UNESCO

Les membres du comité scientifique national de la République du Congo ont échangé le week-end dernier à Brazzaville avec la presse sur le dossier relatif à l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO.

Membres du comité national, Honoré Mobonda, Ghislain Amédée Moussoungou, Jean Omer Ntady, Charles Bouetoumoussa-Bouetoum-Kiyindou, Romain Pindou et le président dudit comité le Pr Joachim Ngomathéthé, ont édifié la presse sur la candidature de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité de l'UNESCO.

Le comité scientifique a rappelé que les présidents des deux Congo, Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont, par une démarche conjointe, entrepris d'inscrire la rumba congolaise au patrimoine de l'humanité. A cet effet, un comité scientifique conjoint a été institué au travers des ministères en charge de la Culture des deux pays. Ce comité conjoint est chargé de mener à bien la mission d'inscription de la rumba congolaise sur la prestigieuse liste représentative tenue par l'UNESCO.

La mission des membres du comité consiste d'une part, à préparer le dossier de candidature et de le déposer auprès de l'UNESCO dans les formes et les délais prescrits et d'autre part, à réaliser les actions liées à la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité (convention de l'UNESCO de 2003), une fois le dossier de candidature déposé.

La candidature de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité a été déposée au siège de l'UNESCO à Paris (France) le 26 mars 2020.

En dépit du contexte financier difficile dû à la pandémie de covid-19, le dossier de candidature a été déposé suivant les normes de la convention de 2003. Pour les experts en charge de la question, c'est « un dossier hautement éloquent ». Il reste au comité conjoint de tout mettre en œuvre pour organiser le plaidoyer d'accompagnement de ce dossier et d'implémenter les mesures de sauvegarde obligatoires.

Les membres du comité ont rappelé que les résultats de l'évaluation de la candidature des deux Congo seront donnés par l'UNESCO en fin d'année 2021. Une course à la montre devrait déjà avoir lieu quant à l'organisation au plus vite d'un grand lobbying de soutien à la candidature et la mise en œuvre des autres actions recommandées. Dans tous les cas, les membres du comité scientifique ont fait savoir qu'ils ont déjà commencé à mener une série d'actions allant dans le sens de l'appui à la candidature.

Au nombre d'actions pertinentes réalisées, il y a la rédaction par le comité conjoint du document présentant la stratégie de promotion et de sauvegarde de la rumba congolaise. Il y a aussi dans ce même registre, la vulgarisation de la notion de patrimoine culturel immatériel, le dévoilement du contenu scientifique du concept « rumba congolaise », le début de collecte du corpus phonographique nécessaire ou la vulgarisation des retombées liées à une éventuelle inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.