Congo-Brazzaville: Quartiers précaires - Des élus locaux s'imprègnent de la gestion des services sociaux de base

Le Congo veut impliquer davantage les autorités municipales dans la gestion des infrastructures, à travers le projet de Développement urbain et de restructuration des quartiers précaires (Durquap). L'implication des acteurs locaux vise à favoriser l'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base.

Les quartiers Moukoundzi-Ngouaka, dans l'arrondissement 1 Makélékélé, et Sukissa, à Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, ont été retenus par le projet Durquap, cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. C'est dans ce cadre que s'est ouvert dans la capitale, le 16 novembre, une session de formation des élus locaux et agents municipaux sur la gouvernance des territoires et la gestion foncière.

Durant trois jours, les experts du cabinet Maître d'œuvre social (Mos) et les participants vont échanger sur la gouvernance des territoires, la gestion foncière, la gouvernance financière des communes et l'ingénierie sociale. Lançant les travaux, le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a insisté sur l'importance de la rencontre dans l'efficacité des services municipaux et le développement communautaire.

Ces travaux de construction d'ouvrages prévus dans le cadre du projet Durquap vont permettre, a ajouté le maire, d'améliorer le niveau de vie des populations ainsi que leur accès aux infrastructures socioéconomiques de base. « Le projet Durquap intègre bien les Objectifs de développement durable, en renforçant les capacités économiques et sociales, ainsi que les collectivités territoriales et les associations communautaires », a signifié Dieudonné Bantsimba.

D'après lui, les stratégies de planification de gestion participative des ouvrages, de concertation, de sensibilisation et de formations des différents acteurs, adoptées jusqu'ici dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Durquap, traduisent l'engagement du pouvoir central à faciliter un transfert progressif desdits ouvrages aux autorités de proximité.

Léopold Wade est l'un des animateurs de l'atelier dédié aux autorités locales. Outre les mécanismes de contrôle de la gestion communale, les échanges vont également se focaliser sur la gouvernance participative. « La finalité, c'est de responsabiliser les acteurs dans la gestion de tout ce qui va être réalisé. Un travail de sensibilisation se fait auprès des populations », a-t- il expliqué.