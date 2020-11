Cote d'Ivoire: 9è Journée africaine de la sécurité routière - Le gouvernement mobilise Eglises et mosquées pour renforcer la sensibilisation

La 9è Journée africaine de la sécurité routière a été célébrée en Côte d'Ivoire le dimanche 15 novembre 2020. Pour l'édition 2020, les guides religieux ont été appelés à la rescousse pour aider à renforcer la sensibilisation sur les accidents de la route.

L'objectif est qu'ils délivrent des messages allant dans le sens de la sécurité routière, de cohésion sociale et de respect des mesures barrières contre la Covid-19 aux fidèles dans les églises, les paroisses, les mosquées et les temples.

Dans ce cadre, un culte symbolique s'est tenu le dimanche 15 novembre au Temple des Assemblées de Dieu « La Référence d'Adjamé Gare » à Abidjan. Une délégation de l'Office de la sécurité routière (Oser) conduite par Irié Bi Raphael, chef du service campagne y a pris part.

M. Irié Raphael a transmis un message de sensibilisation à la prudence aux fidèles présents : « Eviter la conduite en état d'ivresse et le téléphone au volant, rester prudent lors de la traversée de la chaussée ». Il précise que « les chefs religieux qui sont les ministres de Dieu sont mieux placés pour sensibiliser et véhiculer le message du gouvernement. Car le peuple craignant Dieu est prêt à exécuter ». Et de souligner: « Nous sommes confiants que cette stratégie va porter ».

Tout en reconnaissant le bien-fondé de cette initiative, le Révérend docteur Yaï Euverte, le pasteur principal de l'église, a reconnu que « le rôle de l'église est de relayer le message du gouvernement dans son effort à aider la population qui empruntent les voies de circulation ».

Pour lui, « la route tue, il faut donc interpeller les usagers afin d'adopter une attitude positive pour éviter des accidents banals ».

Ces manifestations du genre ont démarré le vendredi 13 novembre 2020 avec une célébration religieuse à la Grande Mosquée de la Riviera-Golf sise dans la commune de Cocody, en présence du ministre des Transports, Amadou Koné. Sans oublier d'autres évènements similaires qui se déroulés entre autres, à Bouaké et à Abengourou, en liaison avec les directions régionales des Transports.

Les accidents de la circulation routière causent chaque année, le décès de plus de 1.35 million personnes dans le monde et ces décès représentent la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 5 à 25 ans, à en croire les statistiques de l'Oms.

Les jeunes de sexe masculin sont les plus exposés. Et concernant la Côte d'Ivoire, les accidents de la circulation routière ont occasionné au cours de l'année 2019, 1465 morts et 21194 blessés, toujours selon l'Oms.

La Côte d'Ivoire organise célèbre depuis 2012 la Journée africaine de la sécurité routière. La commémoration comprend, outre la déclaration du Gouvernement lue par le ministre des Transports, diverses autres manifestations destinées aux usagers de la route.