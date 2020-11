Burkina Faso: Ablassé Ouédraogo appelle à voter autrement

Candidat à la présidentielle de novembre 2020, Dr Ablassé Ouédraogo du parti Le Faso Autrement, était à Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, le 15 novembre 2020. Le président du parti de l'étoile rouge est venu solliciter ses militants et sympathisants à voter autrement afin de lui ouvrir les portes de Kosyam au soir du 22 novembre 2020.

Pour Le Faso Autrement, le Burkina Faso traverse des moments difficiles. «Mais il n'y a pas à désespérer.

Pourvu qu'on tourne la page de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui au soir du 22 novembre 2020 et le Burkina Faso va reprendre une nouvelle direction dans laquelle tous les Burkinabè, ensemble, vont pouvoir construire un avenir radieux», a déclaré Ablassé Ouédraogo.

Il dit avoir bâti son programme de société autour de la réconciliation nationale et inclusive, comprenant cinq axes majeurs pour sortir le Burkina de cette mauvaise passe. «Dès que j'occuperai le palais de Kosyam, le premier décret que je vais signer est celui qui va convoquer le forum national », a déclaré le candidat du Faso Autrement.

Pour le deuxième axe majeur de son programme, Ablassé Ouédraogo promet se pencher rapidement sur comment ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso. A en croire le Président du parti de l'Etoile rouge, la solution est simple.

«Si tous les Burkinabé se mettent ensemble, si on se met debout comme un seul homme et comme tout le monde connaît la qualité et la valeur du Burkinabè, rien ne peut résister devant notre volonté », se convainc le candidat Ouédraogo.

Le deuxième acte qu'Ablassé Ouédraogo posera s'il est élu au soir du 22 novembre, c'est de convoquer une commission de réforme des forces de défense et de sécurité pour ramener l'armée à couvrir l'ensemble du territoire national.

Dr Ablassé Ouédraogo est formel, « dans un pays, la paix et la sécurité sont essentiels ». Le troisième axe de son programme de société, portera sur la relance de l'économie. Pour cette relance, il sera question de valoriser le capital humain. Il va s'agir de donner à chaque femme et à chaque homme, la santé et la connaissance.

S'il sort vainqueur des urnes au soir de ce 22 novembre, le Dr Ouédraogo va procéder à la refondation de l'école burkinabé.

L'enseignement général tel que pratiqué depuis les années 60 doit être abandonné et procéder « autrement », c'est-à-dire « ouvrir des centres de formation aux métiers et donner à chaque Burkinabè un métier », soutient-il. Quant au quatrième chantier de son programme, il s'intéresse aux réformes administrative et institutionnelle.

Donner les moyens de ramener le Burkina Faso dans son rayonnement d'antan sur la scène internationale constitue le dernier axe du candidat du parti le Faso autrement.

Pour ces consultations couplées présidentielle et législatives, le Faso Autrement a décidé de miser sur une campagne de proximité.

Pour réussir le pari de remporter ce scrutin de novembre prochain, Ablassé Ouédraogo a invité ses militants et sympathisants durant les cinq jours restants de la campagne, à aller dire aux populations que le Burkina peut compter sur une situation meilleure à condition que le changement devienne effectif.

«Il faut tourner la page de ceux qui nous gouvernent », a-t-il conclu. Aux législatives, Bamoussa Koné conduit la liste des candidats à la conquête des deux sièges de député dans la province de la Comoé, suivi de Siata Tou, deuxième titulaire. Ils sont secondés respectivement par Salifou Sagnon et Maïmouna Tou.